Hallan fosa clandestina en Guanajuato: Hay restos de al menos 15 personas

En Cortazar, Guanajuato, buscadoras y autoridades localizaron una fosa clandestina ubicada en la comunidad de Valencia de Fuentes.

De acuerdo con los primeros reportes, en la fosa clandestina hallaron al menos 15 cuerpos.

Este hallazgo se suma a los recientes descubiertos en Villagrán y Santa Cruz de Juventino Rosas, municipios vecinos de Cortazar.

Según los informes de inteligencia policial, estos tres municipios ubicados en la zona central del estado de Guanajuato, son controlados por el Cártel de Santa Rosa de Lima.

¿Qué hallaron en la fosa de Cortazar?

Se supo que la fosa, ubicada en la comunidad de Valencia de Fuentes, en el municipio de Cortazar, fue descubierta durante esta semana, derivado de los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas, realizados por integrantes de colectivos y autoridades estatales.

El presidente municipal de Cortazar, Mauricio Estefanía Torres, dijo que tras ser enterado del hallazgo, su gobierno activó de inmediato los protocolos de colaboración interinstitucional para facilitar los trabajos en la zona.

El alcalde indicó que la fosa fue localizada sobre un camino rural que conecta a la comunidad de Valencia de Fuentes con la localidad de Las Galeras.

Se sabe que en el sitio se desplegó personal de la Agencia de Investigación Criminal, así como especialistas en servicios periciales de la Fiscalía General de Guanajuato, quienes durante tres días realizaron tareas de excavación, levantamiento y documentación de indicios.

Se informó que en la fosa hallaron restos de al menos 15 personas, pero además, en las inmediaciones fueron localizados vehículos abandonados.

Los vehículos quedaron bajo resguardo de las autoridades, quienes ya investigan su origen y las placas de circulación como parte de la carpeta de investigación.

Las autoridades informaron que una vez concluidos los trabajos de campo, los restos recuperados fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se practicarán las necropsias de ley y los estudios genéticos correspondientes para determinar la identidad de los cuerpos localizados.

Hallan más fosas clandestinas en Guanajuato

Apenas el pasado miércoles 21 de enero, se informó la localización de dos fosas clandestinas con al menos 18 cuerpos, en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato.

De acuerdo con el reporte preliminar, lo que se encontró fueron 13 cuerpos completos y los restos de 5 personas más.

Los hallazgos se registraron en dos pozos de uso agrícola ubicados en las comunidades de San Antonio Morales y Franco Tavera, poblaciones controladas por el Cartel de Santa Rosa de Lima.

El miércoles, se informó sobre la localización de ocho cuerpos sin vida en un pozo; en otro hallaron cinco cadáveres.

Pero al continuar los trabajos de búsqueda, los buscadores y los peritos de la Fiscalía encontraron restos de otras cinco personas en uno de los pozos.

Según los reportes de las autoridades, las comunidades rurales de San Antonio Morales y Franco Tavera, pertenecientes al municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, son de los principales centros de operación del Cartel de Santa Rosa de Lima.

Fue precisamente en la comunidad de Franco Tavera donde en agosto del 2020 fue capturado José Antonio Yépez Ortiz, conocido como ‘El Marro’, líder del Cartel de Santa Rosa de Lima.

Guanajuato y sus ’narcofosas’

El pasado 5 de enero de 2026, fueron localizadas más fosas clandestinas en el municipio de Irapuato.

De acuerdo al reporte de las autoridades, en estos nuevos hallazgos encontraron seis cuerpos sin vida. Se trata de los cadáveres de cinco hombres y una mujer.

El colectivo de búsqueda de personas desaparecidas ‘Hasta Encontrarte’ reportó que los seis cuerpos ya fueron identificados.

Los cuerpos fueron localizados en fosas descubiertas en la comunidad de Tamahula.

El 8 de enero de 2026, las autoridades localizaron una fosa clandestina en el municipio de Villagrán, en la cual se confirmó el hallazgo de al menos 13 cuerpos y restos humanos.

Villagrán es un municipio colindante con Santa Cruz de Juventino Rosas, y también es un territorio con fuerte presencia del Cartel de Santa Rosa de Lima.

Hasta el momento, Irapuato es uno de los cementerios clandestinos más grandes de Guanajuato.

En este municipio y en el lapso de los últimos seis años, han sido descubiertas 30 fosas clandestinas, de donde se han exhumado los restos de 234 personas asesinadas.

Otro ataque armado en Irapuato

Las autoridades informaron que la noche de este viernes 23 de enero de 2026, se registró otro ataque armado en el municipio de Irapuato, el cual dejó por el momento dos personas sin vida y cinco lesionadas.

Entre los heridos hay un niño de 10 años.

De acuerdo al reporte, el ataque ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche al interior de un negocio de comida en la colonia Infonavit Solidaridad.

Se sabe que hasta el lugar llegaron sujetos armados a bordo de dos motocicletas. Los sicarios se detuvieron justo a media calle y desde ese punto comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban dentro del negocio.

La Fiscalía del Estado confirmó que las víctimas fatales fueron un hombre y una mujer.

El hombre fue identificado como Mauricio Emanuel “N”, de 25 años, propietario del establecimiento, y Estela Josefina “N”, de 65 años.

Las personas que resultaron lesionadas en el ataque fueron identificadas como: Jerson Tadeo, de 10 años; Alejandra Aidé; Yolanda, de 72 años; Fátima, de 43 años y Miranda, de 22 años.