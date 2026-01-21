Hallan más narcofosas en Guanajuato: Descubren al menos 18 cuerpos en Juventino Rosas

El pasado 5 de enero, fueron localizadas más fosas clandestinas en el municipio de Irapuato. (Foto: Cuartoscuro)

En Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, fueron localizadas dos fosas clandestinas con al menos 18 cuerpos. De acuerdo con el reporte preliminar, se encontraron 13 cuerpos completos y los restos de cinco personas más.

Los hallazgos se registraron en dos pozos de uso agrícola ubicados en las comunidades de San Antonio Morales y Franco Tavera, poblaciones controladas por el Cártel de Santa Rosa de Lima. Fue precisamente en la comunidad de Franco Tavera donde en agosto del 2020 fue capturado su líder, José Antonio Yépez Ortiz, conocido como ‘El Marro’.

Los trabajos iniciaron la semana pasada, realizados por integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en coordinación con personal de la Fiscalía General de Guanajuato. Las autoridades aseguraron las zonas de los hallazgos para garantizar la seguridad de los buscadores.

En un comunicado, la Fiscalía General de Guanajuato informó que ya inició una investigación sobre el caso.

“Desde el primer momento, personal especializado de la Fiscalía activó los protocolos correspondientes, asegurando el área y realizando las diligencias ministeriales y periciales necesarias”, informó la dependencia.

Y agregó que “los indicios localizados fueron debidamente embalados y trasladados a los laboratorios forenses, donde serán analizados mediante estudios científicos y periciales que permitan dar certeza sobre su naturaleza e identidad, así como fortalecer las líneas de investigación en curso”.

“La Fiscalía General del Estado reitera que toda información se procesa con rigor técnico, responsabilidad y respeto a las víctimas y sus familias. Por ello, los datos, resultados y detalles derivados de estos análisis serán dados a conocer en el momento procesal oportuno, cuando su difusión no represente un riesgo para el desarrollo de la investigación ni para el debido proceso”.

La Fiscalía aseguró que “continuará informando de manera responsable conforme avance la investigación” sobre el hallazgo.

La Fiscalía de Guanajuato confirmó el hallazgo de una nueva fosa clandestina en el municipio de Juventino Rosas.

Guanajuato y sus narco fosas

El pasado 5 de enero, fueron localizadas más fosas clandestinas en el municipio de Irapuato.

De acuerdo al reporte de las autoridades, en estos nuevos hallazgos encontraron seis cuerpos sin vida. Se trata de los cadáveres de cinco hombres y una mujer.

El colectivo de búsqueda de personas desaparecidas ‘Hasta Encontrarte’ reportó que los seis cuerpos, localizados en fosas descubiertas en la comunidad de Tamahula, ya fueron identificados.

El 8 de enero, las autoridades localizaron una fosa clandestina en el municipio de Villagrán, en la cual se confirmó el hallazgo de al menos 13 cuerpos y restos humanos.

Villagrán es un municipio colindante con Santa Cruz de Juventino Rosas, y también es un territorio con fuerte presencia del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Irapuato, foco rojo en desapariciones y fosas

Irapuato es uno de los cementerios clandestinos más grandes de Guanajuato.

En este municipio y en el lapso de los últimos seis años, han sido descubiertas 30 fosas clandestinas, de donde se han exhumado los restos de 234 personas asesinadas.

Uno de los hallazgos más recientes es el que se registró en la comunidad de La Calera, donde las autoridades exhumaron los restos de 32 personas.

Hasta antes de este último hallazgo, las autoridades habían localizado 27 fosas clandestinas, de las cuales lograron recuperar 196 cuerpos.

Así lo revelan las cifras de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato sobre el registro de hallazgos.

Según los reportes oficiales, la mayoría de las fosas clandestinas han sido descubiertas en zonas agrícolas o comunidades que se encuentran ubicadas en la periferia del municipio de Irapuato.

Muchos de los sitios de inhumación ilegal, fueron descubiertos por familiares de personas desaparecidas, que forman parte de colectivos de búsqueda como ‘Hasta Encontrarte’.

Organismos nacionales e internacionales que trabajan en el ámbito de las personas desaparecidas señalan que Irapuato es uno de los municipios más afectados por la desaparición forzada de personas.

Irapuato, está ubicado en el corredor industrial del Bajío. Es la segunda economía más importante de Guanajuato, sólo detrás de León. También se le reconoce como ‘capital mundial de la fresa’, por su alta producción de esta frutilla.

La fosa de La Calera se encuentra a tan sólo 7.6 kilómetros de Rancho Nuevo del Llanito, comunidad de Irapuato donde hace meses también fue descubierta otra fosa clandestina con 16 cuerpos.

La fosa clandestina descubierta en La Calera, es hasta el momento la segunda más grande hallada en el estado de Guanajuato, sólo detrás de la localizada el 29 de octubre de 2020 en Salvatierra, donde se exhumaron 81 cuerpos.