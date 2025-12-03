Irapuato, ‘escenario de terror’ y masacres: ¿Cuántas van en el año?

Autoridades desplegaron un operativo tras el asesinato de cuatro hombres dentro de una vivienda en Irapuato. (Imagen ilustrativa)

Cuatro hombres fueron asesinatos a balazos en Irapuato, Guanajuato, luego de que un comando armado entrara a la vivienda en la que estaban dentro de la comunidad de San Luis del Jánamo.

De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron la madrugada de este miércoles 3 de diciembre, donde además de cometer el ataque, incendiaron la vivienda.

Los reportes indican que los atacantes sorprendieron a las víctimas mientras dormían. Además, aseguraron que dentro de la casa se escucharon detonaciones de arma de fuego.

Una vez cometida la agresión, los sicarios le prendieron fuego a la casa para después escapar con rumbo desconocido.

Los vecinos del lugar pidieron la intervención de las autoridades, y horas después arrivaron elementos de la Guardia Nacional.

Tras llegar al lugar, los federales confirmaron la muerte de los cuatro sujetos, por lo que notificaron el hecho a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Peritos y agentes de investigación criminal procesaron la escena para recabar indicios e iniciar con la investigación para esclarecer esta masacre. Además, la Fiscalía de Guanajuato informó que está en proceso la identificación de las cuatro víctimas fatales.

Irapuato, ‘escenario de terror’

Este año, el municipio de Irapuato fue escenario de varios hechos violentos. Entre los sucesos ocurridos, además del asesinato de ‘Don Nico’ en la cercana Salvatierra, sobresalen distintas masacres:

El 19 de febrero, un grupo de personas que se encontraban reunidas en un velorio, fueron atacadas a balazos por un comando armado. En el ataque murieron dos mujeres, mientras que otras ocho mujeres y cuatro hombres resultaron lesionados.

El 24 de junio, un comando armado irrumpió durante una fiesta patronal en honor a San Juan Bautista, y atacó a balazos a un grupo de personas que disfrutaban de la festividad. Este ataque dejó un saldo oficial de 11 personas fallecidas y 20 lesionadas, y se trata de la mayor masacre en lo que va de este año en el municipio de Irapuato.

Para el 9 de noviembre pasado, hombres armados irrumpieron en un tianguis de vehículos usados y asesinaron a balazos a dos vendedores. En el ataque armado también resultó lesionado otro vendedor de autos.

La organización Causa en Común reporta que ya suman más de 35 masacres en el estado de Guanajuato en 2025, pese a que el gobierno presume una baja de homicidios dolosos.

Además de las masacres, Irapuato también se ha convertido en uno de los cementerios clandestinos más grandes de Guanajuato.

El pasado 30 de julio, la Fiscalía General del Estado localizó una fosa clandestina en la comunidad de La Calera, en Irapuato, donde las autoridades exhumaron los restos de 32 personas.

Dicha fosa se encuentra a tan sólo 7.6 kilómetros de Rancho Nuevo del Llanito, comunidad de Irapuato donde en mayo de este año también fue descubierta otra fosa clandestina con 16 cuerpos.

Hasta el momento, la fosa de La Calera es la segunda más grande hallada en Guanajuato, sólo detrás de la localizada el 29 de octubre de 2020 en Salvatierra, donde se exhumaron 81 cuerpos.

Las cifras de la Fiscalía revelan que en Irapuato, en los últimos seis años, se descubrieron 28 fosas clandestinas, de donde se exhumaron los restos de 228 personas asesinadas.

Según los reportes oficiales, la mayoría de las fosas clandestinas han sido descubiertas en zonas agrícolas o comunidades que se encuentran ubicadas en la periferia del municipio de Irapuato.

Organismos nacionales e internacionales que trabajan en el ámbito de las personas desaparecidas, señalaron en el pasado que Irapuato es uno de los municipios más afectadas por la violencia y desaparición forzada de personas.