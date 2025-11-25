Narcomanta del CJNG amenaza a poblado de Michoacán: ‘Vamos por El Abuelo y su gente’

El mensaje del CJNG surge en medio de la puesta en marcha del Plan Michoacán, estrategia del gobierno federal cuyos operativos buscan reforzar la seguridad en la región de Tierra Caliente. [Fotografía. red social X]

“Ya estamos aquí y vamos por ‘El Abuelo’ y su gente”, fue el mensaje que se leyó en una narcomanta atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), colocada la mañana del 25 de noviembre en el poblado 18 de Marzo, municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán.

En la difusión de la narcomanta en redes sociales se observa que el mensaje fue colocado por un grupo de hombres armados con equipo táctico, quienes sostienen la manta frente a una estructura de la comunidad de 18 de Marzo.

“Somos el Cártel Jalisco Nueva Generación. A toda la población del 18 de Marzo, ya estamos aquí. Venimos por ‘El Abuelo’ y su gente. Se informa a toda la población que tenga línea con ellos, corten cualquier tipo de comunicación con ellos. El que quiera irse o unirse en su contra, son bienvenidos. Ya saben cuál es la línea y dónde buscarla”, se lee en el mensaje.

Este mensaje surge en medio de la puesta en marcha del Plan Michoacán, estrategia del gobierno federal cuyos operativos buscan reforzar la seguridad en la región de Tierra Caliente.

En días recientes, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció la captura de presuntos integrantes del CJNG involucrados en el asesinato de Carlos Manzo, entre ellos Jaciel Antonio ‘N’, alias ‘El Pelón’, y Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, a quienes se les atribuye la autoría intelectual del atentado contra el alcalde de Uruapan.

¿Quién es ‘El Abuelo’ y por qué es objetivo del CJNG?

La narcomanta colocada por el CJNG estaría dirigida contra Juan José Farías Álvarez, conocido como ‘El Abuelo’, quien es identificado como uno de los principales líderes de Cárteles Unidos, una alianza de grupos criminales en Michoacán que se oponen al avance del CJNG en la región de Tierra Caliente.

Originario de Tepalcatepec, Farías Álvarez figura como una pieza clave en la resistencia armada contra los cárteles de mayor alcance nacional.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de EU, ‘El Abuelo’ supervisó rutas aéreas y marítimas para el tráfico de cocaína desde Colombia y también controló el paso de metanfetamina y fentanilo en su territorio. Por ello, el Departamento de Estado ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a su captura.

En 2018, fue detenido en Michoacán, pero un juez ordenó su liberación al declarar ilegal su arresto. Desde entonces, mantiene influencia en Tepalcatepec y municipios cercanos, donde pobladores lo han recibido con muestras públicas de respaldo.

Su grupo, Cárteles Unidos, es acusado por Washington de producir opioides sintéticos, extorsionar y cometer actos violentos contra civiles y fuerzas del orden. En febrero de 2025, dicha organización criminal fue designada como grupo terrorista extranjera por el gobierno estadounidense.