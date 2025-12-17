Departamento del Tesoro sanciona al Cártel Santa Rosa de Lima: ‘Privan a México de ingresos críticos’

El Departamento del Tesoro anunció sanciones contra el Cártel Santa Rosa de Lima.

El Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) se sumó a la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Las autoridades sancionaron este miércoles a la organización criminal con operaciones en Guanajuato, que obtiene la mayoría de sus ingresos ilícitos del robo de combustible y petróleo.

El Departamento del Tesoro acusó al CSRL de “socavar a las compañías estadounidenses de petróleo y gas natural y privar al gobierno de México de ingresos críticos” porque el combustible robado se oferta en el “mercado negro de energía transfronterizo”.

“El violento conflicto entre el CSRL y el notorio terrorista mexicano Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del combustible y el petróleo en Guanajuato ha convertido al estado en uno de los más mortíferos de México”, acusaron las autoridades.

‘El Marro’ opera desde la cárcel en México: Departamento del Tesoro

El Departamento del Tesoro aseguró que José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’, líder de CSRL, mantiene el mando de la organización y dicta instrucciones desde la cárcel.

‘El Marro’ fue detenido en 2020 y fue enviado al Altiplano, pero en julio de 2024 fue trasladado a una prisión de Durango.

Supuestamente, el capo envía instrucciones y órdenes a través de sus abogados y familiares.

Aseguraron que la disputa con el CJNG obligó a que el Cártel Santa Rosa de Lima se aliara con otras organizaciones criminales: Cártel del Golfo y Cártel de Sinaloa.

¿Cómo funciona la operación del contrabando de combustible en México?

El Departamento del Tesoro explicó que el Cártel Santa Rosa de Lima opera en el llamado “Triángulo de la Bermudas”, conformada por León, Guanajuato, Irapuato, Salamanca, Celaya, entre otros municipios, donde pasan ductos de Petróleos Mexicanos por una refinería en funciones.

Para lograr el robo de combustible, el crimen organizado soborna y amenazan a empleados de Pemex, perfora ilegalmente los ductos y secuestran camiones cisterna cargados de combustible.

Posteriormente, los hidrocarburos son vendidos en el mercado negro de México, Estados Unidos y Centroamérica a través de intermediarios que “etiquetan erróneamente como aceite usado” para evadir el pago de impuestos.

Por último, venden los combustibles con grandes descuentos en los mercados energéticos estadounidenses y mundiales.

“Mediante estas maniobras, los cárteles mexicanos roban miles de millones de dólares a Pemex, fomentan la violencia y la corrupción desenfrenadas en México y socavan el funcionamiento de las compañías legítimas de petróleo y gas natural en Estados Unidos”, expuso el Departamento del Tesoro.

¿Qué implicaciones tienen las sanciones del Departamento del Tesoro al CSRL?

Con la medida del Gobierno estadounidense, todos los bienes e intereses de las personas sancionadas -en esta caso el CSRL- que se encuentran en Estados Unidos quedan bloqueadas y deben reportarse a la Ofac.

Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50 por ciento o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada.