¿Quiénes serán los siguientes? Lista completa de los 92 operadores del narco que México entregó a EU

Con la entrega de 37 narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos este martes 20 de enero, el Gobierno de Claudia Sheinbaum suma 92 criminales trasladados en menos de un año, incluidos algunos líderes del narco como Rafael ‘Caro’ Quintero, y recientemente Pedro Inzunza Noriega, alias ‘El Señor de La Silla’.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que la tercera entrega de narcotraficantes a Estados Unidos fue conforme a la Ley de Seguridad Nacional, “y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional”.
Los reos, que hasta la mañana de este martes estaban en el Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, llegaron a distintos centros de detención en Estados Unidos, bajo la promesa de que no recibirán la pena de muerte, según confirmó Harfuch.
Además, el titular de Seguridad aseguró que los 37 narcotraficantes significaban un “peligro” para la Seguridad Nacional, por lo que se acordó su traslado a Estados Unidos, donde es posible que algunos sean juzgados nuevamente.
¿Quiénes son los 92 narcotraficantes que México ha enviado a Estados Unidos?
De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, estos son los 93 criminales mexicanos entregados a Estados Unidos hasta la fecha:
Primera entrega: 27 de febrero de 2025
- Rafael Caro Quintero ‘El Narco de Narcos’: líder del Cártel de Guadalajara.
- Vicente Carrillo Fuentes ‘Viceroy’: del Cártel de Juárez.
- Miguel Ángel Treviño Morales ‘El Z-40’: exjefe de Los Zetas.
- Omar Treviño Morales ‘El Z-42’: excomandante de Los Zetas.
- Antonio Oseguera Cervantes ‘Tony Montana’: integrante del CJNG.
- José Ángel Canobbio Inzunza ‘El Güerito’: operador del Cártel de Sinaloa.
- Norberto Valencia González ‘Socialitos’: integrante de los Beltrán Leyva.
- Lucio Hernández Lechuga ‘El Lucky’: fundador de Los Zetas.
- Inés Enrique Torres Acosta ‘El Kiki’: jefe de seguridad del ‘Mayo’ Zambada.
- José Alberto García Vilano ‘La Kena’: operador del Cártel del Golfo.
- Erick Valencia Salazar ‘El 85’: fundador del CJNG.
- José Guadalupe Tapia Quintero ‘Lupe’: operador ‘El Mayo’ Zambada.
- Evaristo Cruz Sánchez ‘El Vaquero’: integrante del Cártel del Golfo.
- Itiel Palacios García ‘Compa Playa’: operador del CJNG.
- José Jesús Méndez Vargas ‘El Chango’: detenido por vñinculos con La Familia Michoacana.
- Alfredo Rangel Buendía ‘Chicles’: cercano al ‘Z-40′.
- Rodolfo López Ibarra ‘El Nito’: integrante de Los Beltrán Leyva.
- Carlos Algredo Vázquez: vinculado con el CJNG y el Cártel del Pacífico.
- Carlos Alberto Monsiváis Treviño ‘La Bola’: formaba parte del Cártel del Noreste.
- Jesús Humberto Limón López ‘Chubeto’: integrante de Los Chapitos.
- José Bibiano Cabrera Cabrera ‘El Durango’: brazo armado Cártel del Pacífico.
- Héctor Eduardo Infante: operador de ‘Los Rusos’, célula del Cártel de Sinaloa.
- José Rodolfo Villarreal Hernández ‘El Gato’: integrante de los Beltrán Leyva.
- Alder Alfonso Marín Sotelo: señalado por homicidio en Carolina del Norte.
- Ramiro Pérez Moreno ‘El Rama’: integrante de Los Zetas.
- Jesús Alberto Galaviz Vega ‘Z-13’: operador de alto impacto en Los Zetas.
- Andrew Clark ‘El Dictador’: enlace logístico CJNG/Pacífico.
- Luis Gerardo Méndez Estevane ‘El Tío’: era parte de la organización criminal ‘La Empresa’.
- Miguel Ángel Rodríguez Díaz ‘Alfa Metro’: de Los Zetas.
Segunda entrega: 12 de agosto de 2025
- Abigael González Valencia, ‘El Cuini’: líder de ‘Los Cuinis’.
- Servando Gómez Martínez, ‘La Tuta’: operador de la Familia Michoacana.
- Luis Raúl Castro Valenzuela, ‘Chacho’: del Cártel de Sinaloa.
- Leobardo García Corrales: aliado de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
- Juan Carlos Félix Gastélum ‘El Chavo Félix’: uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa.
- Enrique Arballo Talamantes.
- Benito Barrios Maldonado.
- Francisco Chávez.
- Abdul Karim Conteh: tráfico de personas.
- Baldomero Fernández Beltrán.
- Ismael Enrique Fernández Vázquez.
- José Carlos Guzmán Bernal.
- Antón Petrov Kulkin.
- Roberto Omar López.
- José Francisco Mendoza Gómez.
- Hernán Domingo Ojeda López.
- Daniel Pérez Rojas.
- Juan Carlos Sánchez Gaytán.
- David Fernando Vásquez Bejarano.
- José Antonio Vivanco Hernández.
- Mauro Alberto Núñez Ojeda.
- Jesús Guzmán Castro.
- Pablo Edwin Huerta Nuño ‘Flaquito’: del Cártel de Tijuana.
- Kevin Gil Acosta: integrante de Los Chapitos.
- Roberto Salazar: acusado por asesinato de un agente de Estados Unidos.
- Martín Zazueta Pérez: operador de seguridad de Los Chapitos.
Tercera entrega: 20 de enero de 2026
- Pedro Inzunza Noriega, ‘El Señor de la Silla’: segundo al mando del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
- Ricardo González Sauceda, ‘El Ricky’: líder de Cártel del Noreste en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
- Juan Pablo Bastidas Erenas, ‘Payo Zurita’: operador logístico de los Beltrán Leyva.
- Armando Gómez Núñez, ‘Delta1′: líder de ‘Los Deltas’, brazo del CJNG.
- Daniel Alfredo Blanco Joo, ‘El Cubano’: operador logístico del Cártel del Pacífico.
- Luis Alonso Navarro Quezada, ‘El Pez’, vinculado al CJNG.
- Gustavo Alfonso Castro Medina, vinculado al CJNG.
- Luis Carlos Dávalos López, vinculado al CJNG.
- María del Rosario Navarro, conocida como ‘La Señora’ o ‘La Chayo’, vinculada al CJNG.
- José Luis Sánchez Valencia, alias ‘El Chalama’ o ‘El Chalaman’, vinculado al CJNG.
- José Gerardo Álvarez Vázquez, conocido como ‘El Indio’.
- Jair Francisco Patrón Tobías, ‘El H4’, vinculado al CJNG.
- Roberto Gonzále Hernández, alias ‘04’, vinculado a Los Cabrera.
- Eliomar Segura Torres, ‘Helio’.
- Ricardo Cortez Mateos, conocido como ‘Billetón’, vinculado al Cártel del Golfo.
- Carlos Alberto Guerrero Mercado, ‘El Químico’, vinculado al Cártel del Golfo
- Fidel Félix Ochoa, ‘Don Fido’, vinculado a la Mayiza.
- Julio César Mancera Dozal, ‘La Tortuga’, vinculado a la Mayiza.
- Jorge Damián Román Figueroa, ‘El Soldado’, vinculado a la Mayiza.
- Hernán Geovani Ojeda Elenes, ‘El Inge’, vinculado a Los Cabrera.
- Juan Pedro Saldívar Farías, ‘El Z-27’, vinculado a Los Cabrera.
- Daniel Manera Macías, alias ‘Danny’, vinculado a Los Cabrera.
- Heriberto Hernández Rodríguez, alias ‘Negrolo’, vinculado al Cártel del Noreste.
- Óscar Eduardo Hernández, ‘El O’.
- Humberto Rivera Rivera, ‘Chato’ o ‘El Viejón’, vinculado al Cártel del Golfo.
- Eliezer David Seas Centeño, ‘El Pinocho’.
- Guillermo Isaías Pérez Parra.
- Manuel Ignacio Correa, alias ‘El Argentino’.
- Yahir Alejandro Luján Rojo, ‘El Rojo’.
- Lucas Anthony Mendoza, ‘El T’.
- Eduardo Rigoberto Velasco Calderón.
- Francisco Arredondo Colmenero, ‘Pancho’.
- Juan Carlos Alonso Reyes.
- Abraham Macías Mendoza, ‘Don Abraham’.
- Rodrigo Pérez Mezquite, ‘Don Rodrigo’.
- José Pineda Pérez, ‘El Pretty Boy’ o ‘JP’.
- José Torres Espinosa, conocido como ‘Big Joe’.