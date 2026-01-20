¿Nueva entrega de criminales a EU? Trasladan a reos del penal del Altiplano

Decenas de personas presas fueron sacadas del penal de Almoloya por autoridades de seguridad, para ser reubicadas.

Con las primeras horas de este martes, marinos, soldados, elementos de la Guardia Nacional y efectivos de Protección Federal sacaron del penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, a por lo menos 40 reos que han sido reubicados en otras prisiones de alta seguridad en México.

Esta “cuerda” se desarrolló con un operativo implementado por tierra y aire, esto último con helicópteros de las fuerzas armadas que sobrevolaron regiones del Valle de Toluca desde la noche de ayer lunes, según se reportó en redes sociales.

Ya con luz de día, se abrió la garita del Cefereso de Almoloya de Juárez, para dar paso a un grueso convoy encabezado por una camioneta todoterreno marca Jeep, color azul marino, seguida por al menos cuatro unidades blindadas todoterreno donde fueron llevados los prisioneros.

Estas unidades de blindaje fueron fuertemente resguardadas por carros artillados de la Marina Armada de México, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y de Protección Federal, que se enfilaron hacia el aeropuerto internacional de la ciudad de Toluca, Adolfo López Mateos.

Traslado de reos desde el penal El Altiplano a otras prisiones. (Ricardo Guadarrama)

Una vez que todo el convoy de reos estuvo dentro de la terminal aeroportuaria mexiquense, fueron subidos a una aeronave federal para ser distribuidos a distintos penales de máxima seguridad del país.

Dicho operativo de traslado se desarrolló sin contratiempos, de acuerdo a lo constatado. Es de señalar que en la prisión de El Altiplano hay sujetos acusados por delitos de alto impacto como “lavado” de dinero, narcotráfico, extorsión o secuestro, por ejemplo.

Operativo aéreo fue visto en el Valle de Toluca

En redes sociales se denunció que en algunas partes de la capital del Estado de México sobrevolaban helicópteros de las fuerzas armadas, lo que causó expectación en parte de la ciudadanía.

Fue hasta este martes cuando se supo que estas aeronaves probablemente eran parte del operativo de traslado de los reos de alta peligrosidad.