César Duarte se queda en el Altiplano: Dan prisión preventiva al exgobernador por lavado de dinero

Una juez penal dictó prisión preventiva para César Duarte; el exgobernador se quedará en el Altiplano. (Foto: Cuartoscuro)

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, se quedará en el penal de Altiplano, en el Estado de México, luego de que en su audiencia inicial una jueza dictó prisión preventiva para el exfuncionario por lavado de dinero.

Durante la audiencia inicial, que se extendió hasta la madrugada de este miércoles 10 de diciembre, se leyeron los antecedentes del exgobernador, a quien la Fiscalía General de la República acusa del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ante esta medida, la defensa del exgobernador pidió la duplicidad del término constitucional para que se defina su situación jurídica por la acusación que hay en su contra.

Tras la audiencia, que duró alrededor de 15 horas en los juzgados del Altiplano, en Almoloya de Juárez, se informó que el próximo sábado se definirá si se le vincula a proceso.

La defensa de César Duarte pidió a la jueza invalidar la orden de solicitud de aprehensión que se le giró al exgobernador en mayo de 2024; sin embargo, la juzgadora consideró improcedente el recurso de nulidad, pues aseguró que se trata de causas penales diferentes.

Según reportes, la FGR presentó en la audiencia contra el exgobernador de Chihuahua más de 120 datos de pruebas para inculpar a Duarte por el delito de lavado de dinero.

Defensa de César Duarte acusa ilegalidad en orden de aprehensión

En entrevista radiofónica, Juan Carlos Mendoza, abogado de César Duarte, indicó que la orden de aprehensión fue liberada de manera ilegal por no tener el Estado mexicano la facultad de perseguir al exmandatario estatal en razón el tratado de extradición.

“Este tratado de extradición queda muy claro que la excepción que se puede dar para la prohibición de no detener, no juzgar y no sancionar a una persona que ya ha sido extraditada, únicamente entra en razón de una extradición por un tercer estado, una nueva extradición por un tercer Estado, decir que de México fuera extraditado”, explicó.

Juan Carlos Mendoza indicó que la detención sorprendió al César Duarte, pues tenía la seguridad jurídica de que no podía ser detenido.

“Esto está violando toda la seguridad jurídica, los derechos humanos y los tratados internacionales”, acusó el abogado del exgobernador.

Detención de César Duarte

El lunes, la FGR detalló que la detención responde a una orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024 por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez.

Asimismo, apuntó que investiga a César ‘N’ “por su probable intervención como servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano”.

Duarte, quien gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016, fue detenido por primera vez en julio de 2020 en Miami, Florida (Estados Unidos), y extraditado a México en junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa.

Este proceso sigue en curso por la fiscalía de Chihuahua, puntualizó la FGR.

La dependencia agregó que el 4 de octubre de 2024 se tramitó ante el Gobierno de Estados Unidos la autorización para poder procesar a Duarte “por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa, misma que fue concedida el 4 de diciembre de 2025”.

Finalmente, la FGR señaló que Duarte es considerado inocente, mientras no exista sentencia condenatoria en su contra.

Con información de EFE