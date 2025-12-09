Abogado de César Duarte cuenta cómo ocurrió la detención: ‘Fue afuera de su casa, no teníamos idea’

El abogado de César Duarte agregó que la detención se realizó por los mismos delitos por los que ya era procesado en Chihuahua.

La segunda detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, tomó por sorpresa a todos, incluso a él, debido a que el exmandatario estatal fue reaprehendido por elementos de la Guardia Nacional afuera de su casa.

“No teníamos idea porque no había posibilidad jurídica de que el Estado persiga a alguien debido a que el tratado de extradición entre México y EU prohíbe que una persona extraditada por un delito pueda ser detenido, enjuiciado y sancionado”, dijo el abogado de Duarte en entrevista con Azucena Uresti.

El defensor Juan Carlos Mendoza incluso dijo que horas antes de la reaprehensión, el exgobernador había estado en su despacho con él y otros abogados.

Tras esta ‘sorpresa’, Mendoza aseguró que todo se debe a temas políticos debido a que no hay fundamentos jurídicos.

Abogado de César Duarte acusa temas políticos tras su detención

“Desafortunadamente, aquí en Chihuahua siempre fue un botín político de los que tienen algún interés en mantener el poder, alargar el poder, ensanchar el poder y ya no es algo exclusivo, al parecer de las autoridades locales”, agregó el abogado.

Juan Carlos Mendoza indicó que resulta sospechosa la cercanía con Ulises Lara, que ahora forma parte también de la Fiscalía General de la República, con Javier Corral, a quien acusó de estar relacionado con la detención de Duarte.

Al ser cuestionado sobre por qué se reunió con abogados horas antes de su detención, el defensor aseguró que el exmandatario estatal les dejó un “documento muy importante”.

“Esto va a ser un tema muy largo. Duarte dejó la resolución debidamente traducida de la juez por la que él fue calificado por la juzgadora como extraditable y aparecen precisamente los montos, los mismos testigos, las mismas cantidades, las mismas personas morales y la expresión traducida por la misma juez de peculado y asociación delictuosa”, explicó.

‘Duarte fue detenido por el mismo delito’, dice su abogado

Dicha situación sería un “triple enjuiciamiento”, según el defensor, quien agregó que la FGR recibió información equivocada.

“Cómo es posible que ahorita esté siendo detenido por hechos que ya está siendo procesado aquí en Chihuahua en la carpeta de investigación. Es una situación de que estamos en un triple enjuiciamiento, es algo que yo no había visto”, dijo.

Según el defensor, César Duarte fue detenido nuevamente por los mismos hechos relacionados con el presunto desvío de 96 millones de pesos.