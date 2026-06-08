PAN, MC y el Verde, a punto de desaparecer en Coahuila: Partidos no alcanzan el 3% de votos requeridos

PAN, MC y el Verde, a punto de desaparecer en Coahuila. (Foto: El Financiero)

El Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) podrían perder su registro en Coahuila, después de no alcanzar el mínimo del 3 por ciento de la votación requerida, de acuerdo con los resultados preliminares de la elección para renovar el Congreso local.

Con el 100 por ciento de las actas capturadas hasta las 7:00 horas de este lunes 8 de junio, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) confirmó una amplia victoria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual obtuvo el triunfo en los 16 distritos electorales y concentró el 50.9 por ciento de los votos emitidos.

Morena se consolidó como la segunda fuerza política en la entidad al alcanzar el 22.5 por ciento de la votación, mientras que Unidad Democrática de Coahuila (UDC) se colocó como la tercera fuerza en el Congreso local, superando al Partido del Trabajo (PT).

Los resultados también muestran que el PT logró conservar su registro por un margen reducido, al ubicarse apenas 0.6 puntos porcentuales por encima del umbral mínimo del 3 por ciento exigido por la ley electoral.

En contraste, el PAN, el PVEM y Movimiento Ciudadano no habrían alcanzado dicho porcentaje, por lo que enfrentarían la pérdida de su registro estatal una vez que se oficialicen los resultados.

¿Cuántas personas votaron en las elecciones de Coahuila 2026?

La jornada electoral estuvo marcada por una participación ciudadana histórica del 50.7 por ciento, muy por encima del promedio registrado en elecciones intermedias anteriores, que rondaba el 34 por ciento.

El balance preliminar del proceso reportó 124 incidencias. De ellas, 56 correspondieron a casos de personas que emitieron su voto sin aparecer en la lista nominal, convirtiéndose en el incidente más recurrente durante la jornada.

Además, se registraron 11 casos de interferencia en el desarrollo de la votación, principalmente por desacuerdos entre funcionarios de casilla y votantes, aunque ninguna de estas situaciones provocó la suspensión de la jornada. También se reportó que en 10 casillas los funcionarios abandonaron la mesa directiva después de su instalación.

El Instituto Electoral de Coahuila prevé realizar el cómputo oficial de los votos el próximo miércoles. Posteriormente, el domingo se entregarían las constancias de mayoría a las y los diputados que integrarán el Congreso local a partir del 1 de enero de 2027.