PRI ‘barre’ con Morena en las elecciones al Congreso de Coahuila 2026: ‘¡Sacaremos a los narcopolíticos!’

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, declaro que se llevaron "carro completo" en las elecciones locales de Coahuila, donde se renovo al Congreso Local y Presidencias Municipales. (Foto: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO)

Con más del 96% de las actas capturadas, el mapa electoral de Coahuila se pintó de tricolor.

Los resultados preliminares de la elección para renovar el Congreso local perfilan una victoria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los 16 distritos electorales de la entidad.

De acuerdo con el último corte del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), realizado a las 00:50 horas, se habían capturado 4 mil 152 de un total de 4 mil 319 actas, lo que representa un avance de 96.1333 por ciento.

Con ese nivel de procesamiento, el PRI registró 54.98 por ciento de los votos, colocándose como la fuerza política con mayor respaldo ciudadano en la elección de diputaciones locales.

En segundo lugar se ubicó Morena con 26.15 por ciento de la votación contabilizada hasta ese momento, mientras que el partido local Nuevas Ideas alcanzó 5.93 por ciento, posicionándose como la tercera fuerza política en la contienda.

Los resultados preliminares también mostraron una amplia ventaja del PRI en los 16 distritos electorales en disputa, lo que le permitiría mantener el control del Congreso de Coahuila una vez concluyan los cómputos oficiales de la autoridad electoral.

El PREP es un mecanismo de información preliminar que permite conocer tendencias de votación durante la noche de la jornada electoral, aunque los resultados definitivos serán determinados posteriormente por los consejos electorales mediante los cómputos distritales.

‘Alito’ Moreno advierte que el PRI ‘barrió’ a los narcopolíticos en Coahuila

Tras conocerse las tendencias preliminares, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que el partido obtuvo la victoria en las 16 diputaciones locales en disputa.

A través de sus redes sociales, el también senador afirmó que la jornada electoral se desarrolló en paz, con tranquilidad y participación ciudadana.

“¡Barrimos a los narcopolíticos de Morena!”, expresó el dirigente priista al celebrar los resultados preliminares de la elección.

Moreno sostuvo que las familias de Coahuila respaldaron a los candidatos del PRI y reconocieron los resultados de los gobiernos emanados de ese partido en la entidad.

Asimismo, felicitó a los candidatos, militantes y estructuras partidistas que participaron en la campaña y en la defensa del voto durante la jornada electoral.

El líder nacional del tricolor también reconoció el trabajo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, a quien calificó como un político comprometido con el estado.

Además, señaló que los resultados en materia de economía, seguridad y generación de empleos han contribuido al respaldo electoral obtenido por el partido.

Finalmente, Alejandro Moreno afirmó que el PRI buscará fortalecer su papel como fuerza opositora rumbo a los próximos procesos electorales previstos para 2027.