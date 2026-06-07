Nuevo jefe en el ‘nido águila’: América confirma a Guillermo Almada como director técnico

El Club América ya tiene nuevo director técnico. La directiva azulcrema confirmó la llegada de Guillermo Almada, quien regresa al futbol mexicano para asumir uno de los proyectos más exigentes de la Liga MX.

El estratega uruguayo llegó tras la salida de André Jardine, quien cerró una etapa histórica en Coapa tras conquistar el tricampeonato y consolidar al equipo como uno de los más dominantes del futbol nacional, aunque en la última campaña los resultados no fueron los esperados porque fue eliminado en los cuartos de final por los Pumas.

“El Club América anuncia la incorporación de Guillermo Almada como Director Técnico de las Águilas, quien se estará presentando en los próximos días en ‘el Nido de Coapa’ para reunirse con los jugadores y directiva de cara a la preparación del torneo Apertura 2026.”

El estratega sudamericano vuelve al futbol mexicano después de una breve aventura en Europa. Durante 2025 dirigió al Real Valladolid y posteriormente tomó las riendas del Real Oviedo durante el primer semestre de 2026. Acumuló experiencia en el futbol español antes de aceptar el reto de dirigir al conjunto azulcrema.

Anteriormente, estuvo al frente del Club Pachuca con quien conquistó tres títulos, entre ellos el trofeo del Apertura 2022 de la Liga MX, donde golearon a los Diablos Rojos del Toluca con un marcador global de 8-2.

Guillermo Almada llegó en lugar de André Jardine al banquillo del América. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Quién es Guillermo Almada, nuevo DT del Club América?

Guillermo Almada Alves es un director técnico y exfutbolista uruguayo nacido el 18 de junio de 1969 en Montevideo. Antes de iniciar su trayectoria en los banquillos, desarrolló una carrera como jugador profesional en Uruguay, donde jugó principalmente como mediocampista ofensivo.

Tras retirarse de las canchas, comenzó su trayectoria como entrenador en el Tacuarembó, en 2009. Su trabajo llamó la atención en clubes de su país, especialmente durante su etapa con River Plate de Montevideo, donde consiguió resultados que lo posicionaron entre los estrategas más prometedores de Sudamérica.

Al finalizar su paso por el club, comenzó su primera experiencia en el futbol mexicano al incorporarse al cuerpo técnico de Santos Laguna en 2019. En Torreón logró consolidar un proyecto competitivo que alcanzó una final de Liga MX y convirtió al equipo en uno de los más atractivos del campeonato gracias a su estilo de juego.

Posteriormente asumió el mando de Pachuca, club con el que vivió la etapa más exitosa de su carrera. Al frente de los Tuzos conquistó el título del Apertura 2022 tras una contundente victoria sobre Toluca en la final, además de obtener los siguientes campeonatos internacionales:

Copa de Campeones de la Concacaf (Concachampions) en 2024

Derbi de las Américas de la FIFA (Copa Intercontinental) en 2024

Copa Challenger de la FIFA (semifinales de la Copa Intercontinental) en 2024

Los ‘Tuzos’ perdieron al final de la Copa ante el Real Madrid, donde el club merengue goleó 3-0 al club mexicano.