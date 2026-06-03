¿Quién podría ser el nuevo DT del América, tras la salida de André Jardine? Esto sabemos

En el último semestre con André Jardine, el América clasificó a la Liguilla en el Clausura 2026 en el octavo lugar de la tabla general, pero fue eliminado en los cuartos de final por los Pumas de la UNAM. [Fotografía. ChatGPT]

La salida de André Jardine del Club América marca el cierre de una de las etapas más exitosas en la historia reciente del club, pero también abre un nuevo capítulo de cara al inicio del torneo Apertura 2026.

Tras confirmar la salida del técnico brasileño, la directiva azulcrema busca dar un ‘golpe sobre la mesa’ y planea llevar a su banquillo a uno de los técnicos que ha dejado resultados destacados en el futbol mexicano, con la intención de impulsar una reestructuración en el equipo de Coapa.

André Jardine conquistó con el América seis títulos oficiales, incluido un histórico tricampeonato de Liga MX que consolidó a los azulcremas como el equipo más dominante del futbol mexicano en los últimos años.

¿Quién puede ser el nuevo DT del América?

De acuerdo con diversas fuentes, el candidato para sustituir a André Jardine en el banquillo del América es el entrenador uruguayo Guillermo Almada, quien ya tuvo paso por el futbol mexicano al dirigir a Santos y Pachuca, donde consiguió títulos a nivel local e internacional.

El periodista Andrés Vaca comentó en un video en redes sociales que el club azulcrema ya tiene pactado el acuerdo con Guillermo Almada y que solo faltaría la firma para concretar la llegada del estratega charrúa.

Reportes recientes señalan que Guillermo Almada ya fue captado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las pocas horas de que el América anunciara la salida de André Jardine.

Guillermo Almada inició su carrera como entrenador en Uruguay, donde dirigió a Tacuarembó y River Plate. Sin embargo, su trayectoria tomó mayor relevancia en Ecuador, al frente del Barcelona de Guayaquil, equipo con el que consiguió el título de liga en 2016 y alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores en 2017.

En 2019 dio el salto al futbol mexicano para dirigir a Santos Laguna, donde consolidó un equipo competitivo y alcanzó la final del Clausura 2021, en la que terminó como subcampeón tras perder ante Cruz Azul.

Posteriormente, asumió el banquillo de Pachuca, club con el que vivió la etapa más exitosa de su carrera. Con los Tuzos conquistó el título de Liga MX en el Apertura 2022 y la Copa de Campeones de la Concacaf en 2024.

Además, llevó al cuadro hidalguense a competir a nivel internacional, donde también alcanzó el subcampeonato en la Copa Intercontinental 2024 tras enfrentar al Real Madrid y participó en el Mundial de Clubes 2025.

Tras concluir su ciclo con Pachuca, Guillermo Almada dio el salto al futbol europeo al convertirse en entrenador del Real Valladolid en julio de 2025, equipo que competía en la segunda división española.

Como parte de su cuerpo técnico, integró a Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, quien se formó como entrenador en la escuela del Real Madrid.

Sin embargo, su paso por Valladolid fue breve. Dejó la institución en diciembre de 2025 para asumir el reto de salvar al Real Oviedo, otro club vinculado a Grupo Pachuca, del descenso en la primera división del futbol español, objetivo que no logró tras finalizar en el último lugar de la tabla general.

Guillermo Almada estuvo al frente de dos equipos españoles tras su paso por el futbol mexicano. (X @RealOviedo).

¿Por qué se dio la salida de André Jardine tras su última reunión con la directiva?

La salida de André Jardine no respondió únicamente a los resultados deportivos en el último año y medio con el Club América, sino a diferencias en la planeación del equipo rumbo al siguiente torneo.

De acuerdo con lo revelado por el narrador Andrés Vaca, el entrenador brasileño sostuvo una reunión hace tres semanas con la directiva azulcrema para definir la conformación del plantel de cara al Apertura 2026.

Durante ese encuentro, Jardine solicitó refuerzos y planteó la necesidad de realizar bajas dentro del equipo. Sin embargo, varias de esas peticiones no fueron respaldadas, especialmente en lo relacionado con la salida de jugadores.

Ante este escenario, el técnico decidió poner fin a su etapa en el club antes de que la relación se desgastara más, con la intención de mantener abierta la posibilidad de regresar en el futuro. A pesar de ello, la institución informó que la separación se dio de mutuo acuerdo.

En el último semestre con André Jardine, el América clasificó a la Liguilla en el Clausura 2026 en el octavo lugar de la tabla general, pero fue eliminado en los cuartos de final por los Pumas de la UNAM.

En la Concachampions, el equipo también quedó fuera en la misma instancia, esta vez ante el Nashville FC, lo que evidenció una baja en el nivel competitivo del plantel y dejó pasar otra oportunidad de clasificar al Mundial de Clubes de 2029.

Estos resultados se sumaron a un periodo de más de un año sin títulos, luego del histórico tricampeonato y de la conquista de seis trofeos durante la gestión de André Jardine, lo que terminó por marcar el cierre de su ciclo en Coapa.