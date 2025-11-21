‘Se burlaron de mi propósito’: Enrique Alfaro se convierte en auxiliar técnico del Club Valladolid, España

El exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anuncia ‘con bombos y tarolas’ que su sueño se convierte en realidad, y ahora es nuevo miembro del cuerpo técnico del Club Valladolid, de la segunda división en España.

Alfaro será auxiliar del técnico uruguayo Guillermo Almada, y cumplirá su primer reto como profesional del deporte tras retirarse de la política.

El exgobernador expuso su entusiasmo por incursionar dentro del futbol en un club profesional, algo que soñaba desde hace mucho tiempo y para lo cual necesitó años de preparación, incluso desde que fungía como gobernador de Jalisco.

El anuncio de Enrique Alfaro como auxiliar técnico de futbol

Con una foto en el plantel del Real Valladolid, Enrique Alfaro comparte a sus seguidores que, después de años de dedicarse a la política, este rubro ya no le llenaba como antes, por lo que decidió ‘lanzarse’ a lo desconocido y seguir su corazón, pese a las críticas recibidas.

“Decidí que dedicaría los siguientes años de mi vida a mi gran pasión: el futbol. Hubo muchos que no entendieron mi decisión, otros se burlaron de mi propósito, esa ha sido la historia de mi vida. Hacer lo que siento y luchar por lo que creo con determinación, aunque el mundo te juzgue, aunque todos duden de ti”, explica a modo de introducción.

Enrique Alfaro tenía la intención de incursionar en el deporte hace más de dos años. (Foto: Cuartoscuro)

Tras años de estudio y prácticas, logró uno de sus propósitos, que era el de trabajar a nivel profesional en un equipo de futbol, y le llegó una oportunidad con el DT Guillermo Almada, reconocido por entrenar clubes de la Liga MX como Pachuca y Santos.

“Hoy me llena de felicidad decirles que el Real Valladolid será mi nueva casa. Que voy a continuar mi proceso de formación como Auxiliar Técnico del primer equipo en La Liga Hypermotion”, comparte orgulloso.

Los estudios de Enrique Alfaro en el futbol

En cuanto concluyó su periodo como mandatario en diciembre de 2024, puso ‘manos a la obra’ y cursó formalmente estudios de manera virtual en la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA).

Los conocimientos que adquirió en la institución se completan con un Máster de Dirección de Futbol en la prestigiosa escuela del Real Madrid. “Casi 3 años después, he terminado mi formación académica y estoy listo para dar el siguiente paso", asegura.

Para validar sus conocimientos, cumplió con ciertas horas de práctica. “Las hice en las fuerzas básicas del Club de mis amores: las Chivas”, expresó.

Enrique Alfaro agradece su primera oportunidad profesional en el futbol

Alfaro, exgobernador jalisciense, agradeció la oportunidad que le dieron en esta liga española de futbol, donde no solo quiere aprender, sino aportar al desarrollo de la institución, que forma parte de la segunda división de España.

“Poder estar cerca de un entrenador al que admiro como Guillermo Almada es un gran honor. Aprender de uno de los mejores directores deportivos como lo es Víctor Orta será una experiencia invaluable”, agrega.

Alfaro llegó desde hace dos semanas a las instalaciones del conjunto blanquivioleta. Hasta ahora, ve los entrenamientos del primer equipo desde la cancha y en la cabina de analistas que usa el cuerpo técnico durante los partidos en el Estadio José Zorrilla.

Su debut en el banquillo será este lunes 24 de noviembre en el marco de la jornada 15, cuando su equipo se enfrente a un invicto Real Sociedad B, en el Estadio Anoeta Reale Arena.

Otros mexicanos en el Real Valladolid de España

Alfaro no es el primer mexicano en el Real Valladolid. Entre los años 2000 y 2002 militó Cuauhtémoc Blanco, quien ahora está metido en la política.