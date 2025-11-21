F1 Clasificación del Gran Premio de Las Vegas 2025 EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver la qualy HOY?

El Gran Premio de Las Vegas arranca con Lando Norris como el líder del campeonato, seguido de Oscar Piastri. (Foto: Shutterstock)

¡Entramos en la recta final! El Gran Premio de Las Vegas 2025, la antepenúltima carrera del calendario de la Fórmula 1, arranca con Lando Norris, de McLaren, como el líder provisional y decidido a firmar una vuelta decisiva durante la clasificación de este viernes.

La noche vuelve a ser protagonista en el Circuito Callejero de Las Vegas, escenario de una qualy crucial para las aspiraciones del británico y del resto de contendientes. Clasificar adelante no solo es clave para Norris: también lo es para Oscar Piastri y Max Verstappen, obligados a un desempeño perfecto si quieren mantener viva la pelea por el título. El australiano suma 366 puntos, el neerlandés 341, ambos aún a distancia del sólido liderato de Norris, quien marcha con 390 unidades.

Con 83 puntos por repartir — considerando la sprint del Gran Premio de Qatar 2025, la última de la temporada— y Lando Norris mucho más confiado en su monoplaza, da inicio el sábado de clasificación.

Solo quedan 83 puntos por repartir en la temporada 2025 de la Fórmula 1. (Foto: Shutterstock / EFE).

Clasificación F1 HOY: ¿A qué hora es la qualy del Gran Premio de Las Vegas 2025?

¿Listo para desvelarte? La clasificación del Gran Premio de Las Vegas 2025 se transmitirá en México este viernes 21 de noviembre a las 10:00 de la noche y se llevará a cabo en Las Vegas Strip Circuit.

Fecha : viernes 21 de noviembre de 2025

: viernes 21 de noviembre de 2025 Horario: 10:00 de la noche (tiempo del centro de México)

Se tiene planeado que la qualy del GP de Las Vegas dure solo una hora, lo que significa que acabará a las 11:00 de la noche, siempre y cuando no se presenten banderas rojas o amarillas a lo largo de la competencia.

El año pasado, el líder de la clasificación fue George Russell, de Mercedes, quien en los últimos segundos de la qualy pasó del tercer lugar al primero y le arrebató la ‘pole position’ a Carlos Sainz, quien en ese momento corría con Ferrari.

GP de las Vegas 2025: ¿En dónde ver EN VIVO la clasificación?

Para ver la clasificación del Gran Premio de Las Vegas 2025 desde México tienes dos alternativas en donde seguir el evento en tiempo real, aunque ambas son opciones de paga.

Sky Sports México

F1TV: en la plataforma oficial de la F1 tienes acceso a cámaras on board y datos en tiempo real.

En caso de que no puedas sintonizar alguna de estas transmisiones, tienes la posibilidad de seguir todas las actualizaciones en vivo mediante nuestro portal El Financiero Deportes.

La clasificación del GP de Las Vegas se podrá ver mediante dos plataformas de paga. (Foto: Shutterstock)

Gran Premio de Las Vegas 2025: ¿Cuándo y donde ver la carrera de la F1?

El itinerario del Gran Premio de Las Vegas 2025 es un poco diferente al de las semanas anteriores, ya que la carrera no será en domingo, sino el sábado 22 de noviembre por la noche: a las 10:00 p.m.

Cuándo : sábado 22 de noviembre de 2025

: sábado 22 de noviembre de 2025 A qué hora : 10:00 de la noche (tiempo del centro de México)

: 10:00 de la noche (tiempo del centro de México) Dónde ver: Sky Sports México y F1TV

La temporada 2023 de la Fórmula 1 marcó un nuevo capítulo con la llegada del Gran Premio de Las Vegas, un circuito inédito que llevó la acción directamente al corazón de la Ciudad de las Luces.

Concebido como un trazado urbano de alto impacto visual y deportivo, el circuito tiene una longitud de 6.201 km con 17 curvas y una configuración diseñada para favorecer la velocidad pura, por lo cual el circuito también es considerado el “Templo de la Velocidad”.

Durante una carrera, se deben completar 50 vueltas para hacer una distancia total de 309.958 km. Antes de la clasificación, Lando Norris es el piloto que firmó el tiempo de vuelta más rápido, con un registro de 1:34.876 en 2024.