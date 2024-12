Carlos Sainz se despide de Ferrari: ‘No sé cuándo podré luchar un podio con Williams’

El piloto español Carlos Sainz se despidió de Ferrari con el podio de segundo lugar en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024, carrera 24 del Mundial de Fórmula 1 más largo de la historia.

Sainz Jr. dijo a EFE en Yas Marina que está “muy orgulloso de” sus cuatro años con el equipo de Maranelló, pero “sobre todo, de este último”.

“Obviamente estoy muy orgulloso de mi tiempo en Ferrari, porque creo que he contribuido a situar de nuevo a este equipo en el lugar en el que se merece estar. Ahora mismo Ferrari está en disposición de luchar por el Mundial el año que viene, en el que serán favoritos”, respondió el talentoso piloto madrileño este domingo durante la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar en Yas Marina.

“Estoy orgulloso de estos cuatro años, pero aún más lo estoy de este último”, declaró Carlos Sainz a EFE tras su participación en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024, última cita del campeonato donde McLaren consiguió el título de Constructores.

Lando Norris ganó en Abu Dhabi 2024. (Foto: EFE).

¿Cómo le fue a Carlos Sainz con Ferrari?

Durante esta temporada, el piloto español sumó dos de sus cuatro victorias en la Fórmula 1, alcanzando un total de 27 podios en su carrera, 25 de ellos con Ferrari.

“Creo que logré, además, acabarlo bien, con un par de podios y con un triunfo, en el Gran Premio de México 2024. No fue fácil permanecer enfocado; y yo me las arreglé para hacerlo”, afirmó Sainz tras acabar segundo su última carrera con Ferrari.

Así quedó el GP de Abu Dhabi. (Foto: @f1).

“Acabar en el podio obviamente me produce sentimientos mezclados, porque el segundo puesto está bien; pero queríamos el Mundial de constructores y no pudo ser. Lando no dio ni un mal paso este fin de semana. Así que solo nos queda felicitarlos”, apuntó el español en referencia a McLaren, flamante ganadora del Mundial de Constructores.

“Creo que tuve un primer ‘stint’ (tanda) muy bueno; y me dijeron que por detrás Charles Leclerc venía muy bien. Pero luego, cuando pusimos los neumáticos duros, como nos ha sucedido muchas veces este año, se nos escapaban. Y fueron abriendo margen”, comentó Sainz, en plural, pero en referencia a Norris.

“Nosotros hicimos todo lo que pudimos; y yo intenté dar lo máximo hoy. Al final no pudimos ganar el título de constructores; pero estoy orgulloso de estos cuatro años, y en especial del último, en Ferrari”.

McLaren consiguió el título de constructores en el Gran Premio de Abu Dhabi. (Foto: EFE) (ALI HAIDER/EFE)

¿Qué espera Carlos Sainz de Ferrari?

“Si me he emocionado o no, no lo sabéis. A lo mejor ya lo hice, o a lo mejor soy un gran actor, como Brad Pitt, que andaba por aquí, rodando su película”, bromeó Sainz, que esta semana probará el Williams en Yas Marina.



“No sé cuándo estaré en disposición de luchar por un podio con Williams. Puede que 2025 sea un año duro, antes de 2026 (cuando cambie el reglamento técnico y muchas cosas puedan pasar). Pero el equipo está invirtiendo”, explicó el talentoso piloto madrileño este domingo durante la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar en Yas Marina.



“Y creo que yo pertenezco al grupo de pilotos que deben luchar por los podios. Al igual que creo que Williams debe ser un equipo que luche por los podios. No solo acepto este nuevo reto, sino que me entusiasma. No os lo podéis imaginar”, añadió Sainz este domingo, después de la última carrera del año con Ferrari.