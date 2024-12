Más de 100 mil pesos en una cena: ¿Quién pagó y qué pidieron los pilotos de F1? Esto sabemos

El Gran Premio de Abu Dhabi marca el final de la temporada 2024 de la Fórmula 1 y no solo termina un año más de carreras, también se vienen cambios dentro del Gran circo.

Empezando por el cambio de Lewis Hamilton a Ferrari tras dejar Mercedes, la llegada de Carlos Sainz Jr. a Williams tras dejar a ‘Il cavallino rampante’ o el ‘retiro’ de Valtteri Bottas, quien no tiene un asiento en ninguna escudería de F1.

Por eso, y como símbolo de convivencia, los pilotos se reunieron para cenar en un restaurante en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, donde pidieron alimentos en un restaurante de lujo.

Abu Dbi es el último premio de la temporada 2024 de F1.(Foto: EFE) (ALI HAIDER/EFE)

¿Qué pilotos asistieron a la cena previa al GP de Abu Dabi 2024?

El pasado 5 de diciembre, el mexicano ‘Checo’ Pérez compartió una imagen donde se ve a la mayoría de sus compañeros dentro del máximo circuito de automovilismo deportivo.

En la foto, donde se juntaron todos después de cenar para tomar el recuerdo, aparecen los siguientes pilotos:

Charles Leclerc

Yuki Tsunoda

Lewis Hamilton

George Russell

Pierre Gasly

Franco Colapinto

‘Checo’ Pérez

Liam Lawson

Valtteri Bottas

Lando Norris

Oscar Piastri

Max Verstappen

Esteban Ocon

Guanyu Zhou

Alex Albon

Sin embargo, hubo algunos ausentes, empezando por los dos pilotos de Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll; así como los dos Haas: Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg.

¿Cuánto gastaron los pilotos de la F1 y qué ordenaron en su cena?

De acuerdo con Fox Sports, quien pagó la cena de todos los pilotos de la Fórmula 1 fue Valtteri Bottas, de Kick Sauber.

“Valtteri Bottas es quien ha confirmado cuánto costó la última cena de pilotos de la temporada. No estaban los pilotos de Aston Martin, no estuvo Magnussen, y tampoco Jack Dohan, quien va a debutar este fin de semana, pero estaban la mayoría de los pilotos Dijo que fueron 20 mil durham, unos 5 mil dólares pasados (más de 100 mil pesos mexicanos) eso costó la cuenta de la cena de los pilotos. A pesar de que no tiene trabajo”, dijo el reportero Diego Mejía.

Valtteri Bottas confirmó que él pagó la cena de Abu Dhabi 2024. (Foto: Captura Instagram @f1)

En la cuenta nurs_et de Instagram se publicó el presunto ticket que pagaron tras la cena previa al Gran Premio de Abu Dhabi 2024.

Beef Carpaccio

Golden Ottomr

Golden stirt

Golden Istanbul (especialidad)

Flower onion

Papas a la francesa

Cervezas de diferentes marcas

Agua natural

Agua mineral

Mojitos

Botellas de distintos licores

¿Cuándo es el Gran Premio de Abu Dabi 2024?

El Gran Premio de Abu Dhabi 2024 es el último de la temporada, los detalles de la carrera te los dejamos aquí abajo.

Sábado 7 de diciembre, 4:30 - 6:30 horas: Práctica 3

Sábado 7 de diciembre, 8:00 - 9:00 horas: Clasificación

Domingo 8 de diciembre: 7:00 horas: Carrera

Recuerda que lo puedes seguir en las siguientes opciones:

Fox Sports

Fox Sports 3

Fox Sports Premium

F1 TV

Minuto a minuto en El Financiero Deportes