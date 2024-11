Toto Wolff revela quién le dio ‘pitazo’ de que Hamilton se iba a Ferrari: ¿Qué tiene que ver Carlos Sainz?

¿Mr. chismoso? Toto Wolff, jefe de la escudería Mercedes, señaló al papá de Carlos Sainz jr por alertarlo de la inminente salida de Lewis Hamilton para firmar con Ferrari en la temporada 2025 de la F1.

El fin de la competencia 2024 tiene muchos cambios en las alineaciones de los diferentes constructores de la Fórmula 1, uno de los más importantes fue el de Carlos Sainz a Williams junto a Yuki Tsunoda.

Sin embargo, otro fichaje importante fue el de Ferrari, quien firmó a Lewis Hamilton para ser el compañero de Charles Leclerc en ‘il caballino tampante’.

Lewis Hamilton se va de Mercedes. (Foto: AP)

¿Qué dijo Wolff del papá de Carlos Sainz y el aviso de la salida de Hamilton de Mercedes?

Toto Wolff estuvo en el podcast High Performance donde reveló que el papá de Carlos Sainz Jr. fue el primero en avisarle de la decisión de ‘sir’ Lewis para utilizar una cláusula de su contrato para irse de Mercedes.

“Así que oí las campanas al vuelo dos semanas antes, el viejo Sainz me llamó y me dijo, esto es lo que está pasando, luego me llamaron los padres de algunos pilotos que no lo habían hecho antes. Así que pensé, algo está pasando ahí”.

La reacción de Wolff fue enviar un mensaje al jefe de Ferrari para preguntar si sabía algo al respecto, alrededor de diez días antes de tener una plática con Lewis Hamilton.

“Entonces envié un mensaje a Fred Vasseur, cabeza de Ferrari, diciendo ‘¿Te llevas a nuestro piloto?’ No recibí ninguna respuesta. Muy inusual para él. Es un buen amigo. Así que sí, lo vi venir”, contó en la misma charla.

Toto Wolff se enteró de la salida de Hamilton antes de que el piloto le avisara. (Foto: Mexsport/AFP) (Mexsport y AFP )

¿Cómo le avisó Hamilton a Wolff de su ida a Ferrari?

Toto Wolff, jefe de Mercedes en la Fórmula 1, también dio detalles acerca de cómo se enteró de la salida del piloto británico al equipo italiano.

“Cuando llegó a la casa, como hizo tantos años antes, tuvimos una pequeña charla, como hacemos siempre sobre las vacaciones de Navidad y todo eso, entonces le dije: ‘Bueno, ahora estamos reclutando de Ferrari. Tenemos a este tipo’. Y Lewis dijo ‘Oh, hay algo que tengo que decirte’, así me enteré”.

En ese momento, a pesar de la salida del reconocido automovilista profesional, lo primero en lo que pensó fue en dar la noticia a los patrocinadores.

“En mi vida me han pasado cosas mucho peores, como verdaderos dramas y traumas, esto ni siquiera mueve la aguja, solo es una situación nueva. Tiene riesgos y oportunidades, riesgos en el sentido de ¿cómo informo a los patrocinadores lo antes posible? Porque se estaba filtrando”, finalizó.

El piloto de Ferrari, Carlos Sainz, deja Ferrari para ir a Williams, . (Foto: EFE).

¿Cuántas carreras faltan para que termine la temporada 2025 de la F1?

La competencia más reciente de la F1 fue el Gran Premio de Brasil, donde se coronó Max Verstappen, sin embargo, faltan tres carreras para el término de la temporada 2024 y son las siguientes.

GP de las Vegas : Domingo 24 de noviembre.

: Domingo 24 de noviembre. GP de catar : Domingo 1 de diciembre.

: Domingo 1 de diciembre. GP de Abu Dabi: Domingo 8 de diciembre