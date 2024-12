Verstappen defiende a ‘Checo’ Pérez de las críticas: ‘El auto era difícil para mí, pero más para él’

El cuatro veces campeón de F1, Max Verstappen, reiteró su apoyo a su compañero Sergio ‘Checo’ Pérez, aunque al referirse a él en pasado, alimentó los rumores sobre la salida del mexicano de la F1.

Además, el piloto principal de Red Bull volvió a criticar al británico George Russell, a quien culpó por la sanción que recibió en el Gran Premio de Qatar 2024, por lo que dijo que “no quería saber nada más de él”.

‘Mad Max’, de 27 años y con 63 victorias en F1, se molestó con Russell, quien lo acusó de haberlo estorbado durante la tercera ronda de la calificación (Q3), se expresó de esa manera durante la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar en el circuito Yas Marina.

Checo Pérez y Helmut Marko en Las Vegas festejando campeonato de Max Verstappen (Foto: EFE)

¿Qué dijo Max Verstappen sobre ‘Checo’ Pérez?

Cuestionado acerca de si pensaba que las críticas que ha recibido Sergio Pérez, subcampeón del mundo el año pasado, pero octavo en este Mundial, eran injustas, Verstappen admitió que “desde el principio el coche no fue el más fácil de manejar”.

“Éramos aún dominantes al principio de la temporada, pero luego, con algunas evoluciones en el coche, lo convirtieron en aún más difícil de pilotar”, comentó el astro neeerlandés, que ganó siete de las diez primeras carreras del curso, pero ninguna de las diez siguientes, antes de exhibirse de nuevo, bajo la lluvia, en Brasil; y el pasado domingo, en la noche catarí.

“Por supuesto que también para mí, pero creo que aún más para ‘Checo’, si nos fijamos en su estilo de pilotaje”, añadió.

George Russell consiguió el podio en el GP de Qatar (Foto: EFE) (MARTIN DIVISEK/EFE)

“Y sí, cuando los demás se van acercando, cualquier mínimo detalle supone una diferencia brutal en el resultado o en la posición en la que calificas. Porque si no calificas bien, estás en el medio del pelotón y las cosas pueden ir mal. Y desde mi posición es muy difícil hacer comentarios acerca de él, del porqué de que las cosas hayan ido de la manera que han ido”, apuntó.

“Puedo decir que, por supuesto, hacia la mitad de la temporada, sobre todo, nuestro coche, ha estado un poco de todas las maneras posibles; a veces, incluso, bastante positivo”, dijo Verstappen. “Pero de nuevo, muy difícil (de manejar)”, señaló sobre el rendimiento del RB20 de Red Bull.

“Incluso para nosotros era muy complicado encontrar la dirección adecuada. Y eso, por supuesto, no ayudó a ‘Checo’ en líneas generales. Tengo que decir que siempre ha sido un gran jugador de equipo y siempre me ha gustado trabajar con él en todos y cada uno de los Grandes Premios, incluso cuando tuvimos días complicados”, afirmó ‘Mad Max’ este jueves en Abu Dabi.

“Creo que siempre ha estado ahí para intentar sacar el mejor resultado posible. Así que, por mi parte, no hay en ningún caso nada negativo que decir sobre él. Nos llevamos súper bien”, manifestó Verstappen acerca de ‘Checo’ en Yas Marina, donde se disputará el Gran Premio de Abu Dhabi 2024.

“Y por supuesto, cuando veo que a veces tiene problemas con los resultados no es nada agradable de ver, tampoco para el equipo. Pero también creo que el equipo ha puesto todo lo mejor de su parte y en todo momento ha intentado apoyarlo de la mejor manera posible y de sacar lo mejor posible. Pero, por desgracia, eso no sucedió siempre”, comentó Verstappen este jueves durante la rueda de prensa oficial de la FIA acerca del mejor piloto mexicano de todos los tiempos.

El ídolo deportivo de los Países Bajos no fue ni de lejos tan amable con Russell. “No me arrepiento en absoluto de nada de lo que dije acerca de él. Sigo pensando todo lo que dije. No puedo creer que alguien pueda ser así. Lo que hizo es algo totalmente inaceptable. A lo largo de toda mi carrera nunca me había pasado algo así”, indicó Verstappen en referencia al piloto inglés.