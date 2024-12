¿Qué ha dicho ‘Checo’ Pérez sobre cómo quiere retirarse de F1: ‘No he firmado mi último contrato’

A una carrera de que termine la actual temporada de Fórmula 1 ya hay drama, y no precisamente dentro de las pistas. En vísperas del Gran Premio de Abu Dhabi 2024, se habla sobre la posible salida de ‘Checo’ Pérez de Red Bull, pese a que tiene un contrato vigente.

En más de una ocasión, el piloto mexicano de Red Bull ha desmentido que su última temporada con la escudería austriaca sea esta, pero algunos detractores como Ralf Schumacher y prensa internacional siguen especulando sobre el futuro de Pérez en F1.

Recordemos que fue a inicios de la temporada 2024 de Fórmula 1 cuando ‘Checo’ Pérez renovó contrato con Red Bull por dos años, lo que significa que al menos tiene 2025 y 2026 más con los de Milton Keys. Y así quiere que sea, incluso lo expresó antes de su renovación.

“La prioridad es quedarme aquí, creo que es solo cuestión de tiempo (…) Llevo mucho tiempo en este deporte, pero solo tengo 34 años y cuando veas a otros pilotos aguantando…”, dijo previo al Gran Premio de China 2024 en un encuentro con medios en abril.

'Checo' Pérez ha enfrentado diversos rumores sobre su estadía en F1 esta temporada. (Foto: Especial El Financiero) (EFE / Cuartoscuro)

Checo Pérez dijo que Red Bull era el equipo con el que quería retirarse de F1

Apenas unos días después de su renovación con Red Bull, y antes del GP de Canadá 2024, se le preguntó a Pérez Mendoza si esa era la última no solo con Red Bull, sino de su carrera.

Inicialmente bromeó con la trayectoria de pilotos como Fernando Alonso y Lewis Hamilton, quienes son mayores que él. Sin embargo, afirmó que este no era el fin de su trayectoria en el automovilismo.

“No he firmado mi último contrato. No creo haber hecho eso (…) porque cuando te comprometes a dos años en la Fórmula 1, es mucho tiempo, mucha energía, y es un largo camino por recorrer. Así que sí, para ser honesto, realmente no pienso en eso. Pero de lo que estoy bastante seguro es de que quiero terminar mi carrera en Red Bull”, aseguró en aquel entonces.

Pese a que le han llegado ofertas de otros equipos, dijo en junio que su prioridad era retribuir a la escudería Red Bull todo lo que le ha ofrecido en estos últimos años trabajando de la mano de personas como Christian Horner, director del equipo de F1.

“Había otras opciones, pero para mí, mi plan A, B y C era definitivamente quedarme en Red Bull. Quiero terminar mi carrera aquí. Es un equipo que me ha dado tanto en mi carrera que estoy muy feliz. Y sí, quiero dar lo mejor de mí a este equipo hasta mi última vuelta”, comentó.

'Checo' Pérez espera mantenerse dentro de Red Bull varios años más. (Foto: Especial El Financiero) (EFE)

¿‘Checo’ Pérez tiene cláusulas en su contrato con Red Bull? Esto dijo

Uno de los rumores más sonados a lo largo de la temporada es que el contrato de ‘Checo’ Pérez con Red Bull supuestamente tenía una cláusula de rendimiento, la cual decía que si no mejoraba posiciones en las carreras, clasificaciones y demás actividades de F1, el equipo tenía la opción de despedirlo.

En julio de este año, el piloto tapatío desmintió que su contrato con el equipo austriaco estuviese condicionado, y señaló que su única prioridad era dar buenos resultados y mantenerse en el equipo, mismo en el que planea estar por mucho tiempo.

“Estoy totalmente concentrado y entregado y estaré aquí, y volveré a estar aquí el año que viene, y eso no es nada diferente. Estoy totalmente comprometido conmigo mismo”, aseguró, de acuerdo con Luis Ramírez, de Motorsport.

Además, consideró entonces que parte de las especulaciones en su contra era por pertenecer a Red Bull, equipo que ganó el Mundial de Constructores en 2023 y en el que tiene a Max Verstappen, tetracampeón del mundo, como compañero.

“Es por eso que decidí firmar y ampliar mi contrato con el equipo, porque me encanta el desafío. Es realmente duro, pero saca absolutamente todo de ti y por eso quiero seguir aquí”, mencionó.

'Checo' Pérez aseguró en una ocasión que le gustan los desafíos en Red Bull. (Foto: EFE)

‘Checo’ Pérez desmiente rumores de una posible salida de Red Bull

Ya en la recta final de la temporada 2024 con Red Bull y después de que en las últimas carreras (incluido el GP de México 2024) no le fue tan bien y el fondo de la parrilla lo acogiera, el mexicano desmintió algunos rumores que aparecieron en medios europeos de su supuesto retiro.

Cuando le preguntaron si creía que el GP de Brasil 2024 sería su última carrera, respondió: “No, para nada. Son solo rumores”.

Después, aseguró que su permanencia en la escudería del ‘Toro Rojo’ no solo se limitaba al final de la temporada, sino a los años venideros en su carrera como piloto de F1.

“También hace falta un poco más de profesionalismo de los medios; no deberían difundir rumores de ese tipo, porque al final los que pierden credibilidad son ellos. A mí me verán en Las Vegas, me verán el año que viene. No soy yo quien se preocupa por eso”, declaró Sergio Pérez.

Actualmente, Sergio Pérez se alista para el GP de Abu Dhabi, última carrera del año antes de que la parrilla de pilotos tenga muchos movimientos, entre ellos la integración de Hamilton a Ferrari, que Carlos Sainz Jr. firmó con Williams, o la llegada de Ollie Bearman a F1.

El Gran Premio de Abu Dhabi define al equipo campeón del título de Constructores este 2024. (Foto: EFE)

¿Por qué ‘Checo’ Pérez no quiere retirarse de la F1 todavía?

Además de los desafíos que implican pertenecer a una escudería como Red Bull, ‘Checo’ Pérez aseguró hace tiempo que una de sus motivaciones para seguir como piloto de F1 es su hijo, ‘Chequito’, y el hecho de que lo vea correr en los diferentes circuitos del ‘Gran Circo’.

“Sé que no voy a estar aquí para siempre, pero una de mis inspiraciones es que mi hijo pequeño pueda verme correr. Así que (la jubilación) no va a ser pronto”, aseguró en una entrevista con The Athletic.

Además, considera que representar a México en la Fórmula 1 resulta una motivación importante no solo para su hijo, sino para todos aquellos niños que sueñan con estar en el deporte motor y alcanzar reconocimiento internacional.

“Para un niño mexicano de 6 años pensar en la Fórmula Uno, es como si estuvieras mentalizado. No teníamos ningún piloto mexicano en la Fórmula 1. No es como ahora. Ahora, los niños mexicanos saltan al karting y todos quieren llegar a la F1 porque ven que es posible. Para mí fue muy diferente”, compartió.