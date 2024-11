F1 EN VIVO HOY Gran Premio de Brasil 2024: ¿Dónde y a qué hora ver la carrera de ‘Checo’ en Interlagos?

Ha sido un fin de semana muy inusual en el Gran Premio de Brasil 2024: luego de que la clasificación se pospuso debido a las fuertes lluvias en São Paulo, este domingo vivimos una accidentada qualy con lluvia y vimos a ‘Checo’ Pérez furioso por su eliminación en la Q2. Ahora nos espera la carrera.

Lando Norris larga desde la pole position en una parrilla de salida poco vista, donde Max Verstappen (Red Bull) inicia la carrera desde la P17, varios lugares detrás de su compañero Sergio Pérez.

Fecha: ¿Cuándo es la carrera de F1 en Brasil en 2024?

El Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo primero del Mundial de Fórmula 1, se corre este domingo 3 de noviembre a las 9:30 horas (tiempo del centro de México).

Luego de esta fecha ya solo nos quedan otras tres carreras (Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi). El siguiente Gran Premio en Estados Unidos es el 24 de noviembre y toca desvelarse para los mexicanos: es a las 12:00 a.m. (tiempo central de México).

Horario F1: ¿Dónde ver EN VIVO el Gran Premio de Brasil 2024 de Fórmula 1?

Hay varias formas de ver Fórmula 1 en México:

También puedes seguir la cobertura en vivo, minuto a minuto, de El Financiero Deportes.

Parrilla de salida: ¿Cómo quedaron ‘Checo’ Pérez y Colapinto en la clasificación del GP de Brasil en Interlagos?

Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Yuki Tsunoda (RB) Esteban Ocon (Alpine) Liam Lawson (RB) Charles Leclerc (Ferrari) Alexander Albon (Williams) Oscar Piastri (McLaren) Fernando Alonso (Aston Martin Aramco) Lance Stroll (Aston Martin Aramco) Valtteri Bottas (Kick Sauber) Sergio Pérez (Red Bull Racing) Carlos Sainz (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Lewis Hamilton (Mercedes) Oliver Bearman (Haas) Max Verstappen (Red Bull Racing) Franco Colapinto (Williams) Nico Hulkenberg (Haas) Zhou Guanyu (Kick Sauber)

Lando Norris (McLaren) larga primero: este domingo marcó su octava pole position en su carrera. Detrás de él tenemos a George Russell (Mercedes) y a Yuki Tsunoda (RB).

Fue una clasificación muy precipitada en más de un sentido: con lluvias y cinco banderas rojas por los accidentes de Alex Albon, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lance Stroll y Franco Colapinto, quien dijo: “hay que ver si llego a largar, es mi miedo”.

Max Verstappen fue eliminado en la Q2 al quedar con el 12° mejor tiempo, sin embargo, partirá en la P17 por la sanción impuesta por cambiar componentes del motor de su Red Bull.

‘Checo’ también fue eliminado en la Q2 y lo vimos muy molesto con su equipo luego de enterarse; además, se quejó en los micrófonos de Fox Sports de que tardaron demasiado en poner bandera roja en la qualy tras el choque de Lance Stroll: “Teniendo un coche adelante no puedo ver nada, no me imagino a 12 coches”.

“No entiendo por qué tiene que tardar 30, 40 segundos en salir la bandera roja. Es ridículo”, afirmó Verstappen a medios, “Ahora nos concentramos en la carrera, lo que pasó, pasó”.

Resultados de la clasificación en Brasil. (@f1).

¿Quién ganó la carrera sprint en el GP de Brasil 2024?

Antes de que se suspendiera la clasificación, tuvimos una carrera sprint en Interlagos, donde ‘Checo’ sumó un punto con su octavo lugar:

Lando Norris (McLaren): 8 puntos. Oscar Piastri (McLaren): 7 puntos. Max Verstappen (Red Bull): 6 puntos. Charles Leclerc (Ferrari): 5 puntos. Carlos Sainz (Ferrari): 4 puntos. George Russell (Mercedes): 3 puntos. Pierre Gasly (Alpine): 2 puntos. Sergio Pérez (Red Bull): 1 punto.

