¿Quién será el próximo piloto mexicano de F1? ‘Checo’ da consejo para lograrlo; ‘no hay otro camino’

‘Checo’ Pérez está en casa, el piloto de Red Bull Racing compartió su experiencia en la Fórmula 1, de los competidores de América Latina como Franco Colapinto, de Williams y del futuro de los mexicanos dentro del ‘gran circo’ durante su visita a nuestro país previo al Gran Premio de México 2024.

El originario de Jalisco dedicó unas palabras a los retos enfrentados al tratar de destacar en el automovilismo, siendo de algún país de América Latina y aconsejó a los pilotos para llegar a ‘lo más alto’.

Además, especificó lo que se necesitaría para ser el próximo ‘Checo’ Pérez en el papel de ser un mexicano dentro de una de las competencias más importantes en el deporte.

'Checo' Pérez envió mensaje a los pilotos mexicanos previo al Gran Premio de México. (Foto: AFP)

“Siempre lo he dicho, la siguiente generación debe irse a Europa a temprana edad, no hay otro camino, a nosotros nos toca irnos y dejar muchas cosas (...) dejas tu adolescencia atrás, te vas completamente solo, no es que los europeos tengan menos mérito, todos pasamos por muchas cosas fuera de la F1″, compartió este 23 de octubre en una conferencia de prensa en Plaza Carso.

“Sin duda para el latino es mucho más desafiante, eso es lo más duro, estás lejos de casa, de tu país durante tantos años porque no solo es llegar a la Fórmula 1, también son los años siguientes, estás solo en un hotel del otro lado del mundo y eso lo convierte en un reto mayor”, declaró el compañero de Max Verstappen en la misma charla.

Finalmente, el piloto de Red Bull Racing compartió algunos nombres de colegas en el automovilismo que pudieran ser los ‘sucesores’ de su legado.

“Siempre lo he dicho, está Noel León, Santiago Ramos en F3, está Pato O’ Ward en Indycar, pero depende de ellos, de tomar oportunidades en el futuro, pero sí, el camino es irte muy joven”, declaró ‘Checo’ Pérez.

“Lo está haciendo muy bien, sigue insistiendo, en Fórmula 1 estás tan cerca como tan lejos, va muy bien, lo intente, pero cada que tenga la oportunidad de subirse a un auto debe intentar corregir las debilidades de antes para que el equipo vea progresión y eso le abra una nueva chance”, habló el de Red Bull sobre O’Ward.

El piloto mexicano Pato O'Ward se encuentra en tercer lugar de la temporada 2024 en IndyCar. (Foto: EFE) (EFE)

¿Cómo le gustaría ser recordado a ‘Checo’ Pérez tras su retiro?

‘Checo’ Pérez descartó rumores de su retiro y aseguró su participación en el ‘gran circo’ en 2025, pero respondió ante una pregunta acerca de su legado.

“Me gustaría ser recordado como una persona normal que llegó a lo más alto, ser una inspiración para los mexicanos que te lo propongas lo logras, allá en Europa lleva etiquetas, pero no era sí, pero ese es el único legado, el hacerle creer a las nuevas generaciones que sí es posible y estar orgullosos de México”, especificó el compañero de Max Verstappen.

'Checo' Pérez habló del legado que desea dejar tras su retiro. (Fotoarte: El Financiero) (EFE)

‘Checo’ Pérez habla de Franco Colapinto y su desempeño en F1

Franco Colapinto es un piloto de Fórmula 1 que debutó en la temporada 2024, específicamente en el GP de Italia, donde finalizó en la posición 12 tras iniciar en la 18 (recordemos que Charles Leclerc ganó en Monza).

El argentino llegó a Williams en el lugar de Logan Sargeant y ya tiene sus primeros 5 puntos, pero al ser originario de un país de América Latina, ‘Checo’ Pérez le dirigió unas palabras previo al Gran Premio de México 2024.

“Tengo mucha conexión con él porque es un piloto latino, Franco lo hace muy bien, pasamos casi por lo mismo, renunció a muchas cosas”, finalizó en el mismo encuentro con la prensa.