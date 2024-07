¿’Pato’ O’Ward tiene chance de llegar a F1 con ‘Checo’? ‘Tengo una vida hermosa’

Actualmente, ‘Checo’ Pérez es el único piloto mexicano en Fórmula 1, aunque hay otros como Pato O’Ward que están en la mira de los fanáticos, a quienes les gustaría ver al regiomontano sobre un monoplaza de la máxima categoría de automovilismo, pero ¿qué tan factible es que esto pase?

Pato O’Ward ganó la carrera de Mid-Ohio en IndyCar este fin de semana, con la que dicha categoría de automovilismo ‘le entra’ al sistema híbrido. Actualmente, el nacido en Monterrey, Nuevo León está en tercer lugar dentro de la clasificación.

En más de una ocasión, le han preguntado si considera llegar a F1, y el mismo Pato, quien actualmente corre en la escudería Arrow McLaren, comparte que, si bien es uno de sus sueños correr en Fórmula 1 al igual que ‘Checo’ Pérez, no es totalmente necesario hacerlo.

Pato O'Ward ganó el fin de semana pasado la Mid-Ohio de IndyCar. (Chris Owens/EFE)

¿Qué dijo Pato O’Ward de llegar a Fórmula 1?

Patricio O’Ward platicó que se encuentra en un momento de su vida en el que está consciente de que, para llegar a Fórmula 1, no solo es necesario el talento al frente del volante, también contar con respaldo económico y darle a los patrocinadores lo que buscan: Una figura en la cual invertir.

“Está fuera de mi control (llegar a Fórmula 1) porque yo no traigo 30 millones de dólares a un equipo, no traigo toda la experiencia del mundo en un Fórmula 1, no. Lo que yo puedo traer a la mesa es Patricio O’Ward, y eso es lo que yo puedo ofrecer”, dijo en una entrevista con ESPN.

El mexicano Pato O'Ward (Arrow McLaren) desea llegar a F1, pero no lo ve como algo que tiene que hacer. (Foto: AFP y EFE / Archivo)

A pesar de ser su sueño participar en la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial, también dijo que está consciente de que no es algo que necesariamente tenga que hacer, pues está tranquilo con sus logros hasta ahora.

“No que he dejado el sueño, pero he dejado el ‘Tengo que llegar a Fórmula 1′. Yo no tengo que llegar; quiero llegar a Fórmula 1, pero no debo llegar (…) tengo una vida hermosa (…) todo lo que yo he querido en mi vida (...) estoy en plan de que, si llega esa oportunidad, le voy a sacar provecho como lo he sacado en IndyCar”, mencionó.

O’Ward dice que lo único que puede hacer es mostrar el potencial que tiene, y dependerá de McLaren, escudería en la que se encuentra actualmente, si lo lleva a F1 o no.

Pato O'Ward corre actualmente en la IndyCar. (FOTO: EFE)

¿Qué opina McLaren de Pato O’Ward?

Actualmente, Pato es uno de los pilotos de reserva de McLaren, equipo que, asegura, conoce todo el potencial de O’Ward al volante y que, en caso de que lo llamasen para ocupar un asiento en F1, estaría más que feliz. Mientras, disfruta su propio proceso.

“Sé que McLaren lo valora (mi esfuerzo), si se llega a abrir un asiento, que espero sea yo el primero en conversación (…) lo único que puedo hacer es estar haciendo mi trabajo bien, en donde esté: sea en IndyCar, si me toca estar en Fórmula 1”, aseguró.

Para la próxima temporada, tanto Lando Norris como Oscar Piastri tienen su lugar asegurado en McLaren para la temporada 2025, por lo que se desconoce si el piloto mexicano de 25 años tiene la posibilidad de estar en un monoplaza de F1 en los próximos años.