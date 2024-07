¿Qué pasará con ‘Checo’ Pérez en Red Bull? Esto sabemos de las cláusulas de su contrato

Sergio ‘Checo’ Pérez fue subcampeón de la Fórmula 1 en 2023 y como mexicano ha hecho historia en el deporte en más de una ocasión; sin embargo, su renovación con Red Bull por dos años (recién firmada a inicios de junio) podría estar en riesgo por su mala racha de resultados esta temporada.

El piloto tapatío de 34 años tiene seis victorias y 39 podios en la F1, pero no ha celebrado con los tres mejores desde abril, cuando fue tercero en el Gran Premio de China. Al igual que en 2023, ha vivido la maldición de la carrera después de Miami, con dificultades para adaptarse al monoplaza, errores y falta de consistencia.

La carrera del Gran Premio de Gran Bretaña 2024, en Silverstone (Inglaterra) marca la mitad del Mundial, el mexicano finalizó en la posición 17 y con ese resultado cayó al sexto puesto del campeonato de pilotos de F1, con 118 puntos, es decir, 137 puntos detrás de su compañero Max Verstappen, quien lidera con 255.

Lewis Hamilton se llevó la victoria en el Gran Premio de Silverstone, donde 'Checo' finalizó en la posición 17. (Fotos: EFE).

¿Red Bull podría sacar a ‘Checo’ Pérez?

Los contratos se hicieron para romperse, han dicho más de una vez los jefes de las escuderías, ¿pero es el caso de ‘Checo’ en Red Bull?

Las especulaciones rodean el futuro del mexicano, durante el fin de semana de carrera en Silverstone, Martin Brundle se fue sin rodeos con una pregunta a Christian Horner, director del equipo: “¿Se arrepiente de haber firmado la renovación con Pérez tan pronto?”.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Motorsport, Horner respondió: “Es una pregunta difícil, pero usted sabe muy bien que el contenido de un contrato entre un equipo y un piloto no se revela. Así que para mí tenía todo el sentido del mundo fichar a ‘Checo’ en ese momento, pero ya sabes, este es un negocio en el que hay presiones porque tienes que garantizar resultados”.

'Checo' Pérez ha tenido problemas en las clasificaciones, Helmut Marko ha dicho en ocasiones pasadas que es su 'talón de Aquiles'. (Foto: EFE).

Previamente, Helmut Marko comentó en una entrevista con Motorsport a inicios de junio que renovar a ‘Checo’ fue una decisión lógica, ya que tiene una buena relación con Max Verstappen, pero dejó ver que existían condiciones: “Los contratos de Fórmula 1 siempre tienen cláusulas. Pero en sentido general es un contrato de dos años”.

¿Qué dicen las supuestas cláusulas del contrato de ‘Checo’ Pérez?

Aunque oficialmente no se han confirmado las cláusulas, según publicó este fin de semana el medio neerlandés Racingnews 365, el mexicano tiene tres carreras para demostrar mejoría, según le comunicaron antes de la carrera de Silverstone.

Dicho medio mencionó la existencia de dos supuestas cláusulas de rendimiento que, de no cumplirse, podrían sacarlo del equipo.

‘Checo’ Pérez “no puede estar a más de 100 puntos de Verstappen en la clasificación del Mundial después del GP de Bélgica (28 de julio)”.

(28 de julio)”. “Pérez puede estar un máximo de cinco puestos por detrás de Verstappen”.

Sobre su continuidad ‘Checo’ Pérez dijo después de la clasificación en Silverstone que confiaba en seguir en Red Bull: “Por supuesto. Como he dicho, estoy totalmente comprometido con el equipo y con mi carrera. Tengo un contrato con el equipo y le daré la vuelta a la situación. No es algo que me distraiga ni nada por el estilo... Está hecho. Solo quiero recuperar mi forma y centrarme en las cosas importantes”, dijo a Motorsport.

Horner ha mencionado que busca recuperar el ritmo de ‘Checo’: “Nuestra prioridad es que Checo vuelva a funcionar y eso es lo que queremos hacer. Lo apoyaremos de la mejor manera posible”.

El jefe de escudería también es consciente de la presión de los otros equipos: “Este es un deporte en el que no hay que esconderse, especialmente con Max Verstappen como compañero de equipo. Sabe que se está midiendo con los mejores y lo necesitamos ahí arriba apoyando a Max porque ahora hay dos McLaren, hay dos Ferrari y hay dos Mercedes. Necesitamos que haya desesperadamente dos Red Bull”.

Mercedes y McLaren siguen de cerca a Red Bull, escudería austriaca que por ahora parece menos dominante que en 2023. (Foto: EFE/Alejandro García).

¿Quiénes suenan como reemplazo de ‘Checo’ Pérez?

La presión sobre Pérez ha aumentado, ya que las especulaciones sitúan a algunos posibles reemplazos en su asiento si no mejora su rendimiento.

Según Motorsport, uno de los rumores afirma que Daniel Ricciardo (RB) podría intercambiar lugar con ‘Checo’ al regresar del receso de verano; pero suena más viable que, en todo caso, sea el piloto de reserva, Liam Lawson como reemplazo para esta temporada o la siguiente.

Racingnews 365 agrega que Ricciardo también está en problemas en RB y tiene que mostrar su valía en las siguientes tres carreras.

Además, dicho medio especula que Yuki Tsunoda sería un sustituto lógico para Pérez, aunque no hay mucho apoyo interno al japonés de RB, y coincide en que Liam Lawson es una posibilidad fuerte, pero también suena como una opción para Audi.