Charles Leclerc domina el GP de Estados Unidos 2024 y Norris pierde el podio en la última vuelta de Austin

¡Il Predestinato Lord Perceval! Charles Leclerc (Ferrari) se llevó la victoria del Gran Premio de Estados Unidos 2024 en Austin, Texas, en un podio completado por su compañero Carlos Sainz y Max Verstappen, quien le arrebató el tercer lugar a Lando Norris (McLaren) en la última vuelta.

Para el monegasco esta es su primera victoria en el Circuito de las Américas, una pista que había dominado mayormente Lewis Hamilton (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull).

Hamilton, cinco veces ganador en Austin, abandonó en la vuelta 3 luego de arrancar en la P17 y hacer un trompo en la curva 19.

El británico Lando Norris era tercero en la última vuelta, pero recibió una penalización de cinco segundos al adelantar al neerlandés Max Verstappen por fuera de la pista.

“Creo que he intentado adelantar, pero ha sido difícil, Max ha defendido bien, ambos lo hemos intentado y es fácil cometer un error. Él ha cometido errores, yo también, pero no depende de mí decidir, porque no hago las normas. He hecho lo que pensaba que estaba bien pero estaba equivocado”, dijo Norris a los micrófonos de DAZN al término de la carrera.

“Como en Bakú, no éramos los más rápidos. Lo hemos intentado, pero la gente tiene muchas expectativas depositadas en nosotros, lo cual es bueno pero a la vez malo porque a veces no es realista”, concluyó un decepcionado Norris.

“Fue una carrera difícil para mí”, admitió Verstappen. “Fue una dura batalla para mantenerlo (a Norris) detrás, pero es un gran resultado”.

¿En qué lugar quedó ‘Checo’ Pérez hoy?

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez comenzó desde la novena posición y logró mantenerse en la zona de puntos, pero lejos del podio: concluyó séptimo.

Así queda el top 10:

Leclerc Sainz Verstappen Norris Piastri Russell Pérez Hulkenberg Lawson Colapinto

Resultados del Gran Premio de Austin 2024. (Foto: @f1).

GP de Estados Unidos: ¿Cómo va el campeonato de pilotos de F1?

Max Verstappen (Red Bull): 354 puntos Lando Norris (McLaren): 297 puntos Charles Leclerc (Ferrari): 275 puntos Oscar Piastri (McLaren): 247 puntos Carlos Sainz (Ferrari): 215 puntos Lewis Hamilton (Mercedes): 177 puntos George Russell (Mercedes): 167 puntos Sergio Pérez (Red Bull): 150 puntos Fernando Alonso (Aston Martin): 62 puntos Nico Hülkenberg (Haas): 29 puntos Lance Stroll (Aston Martin): 24 puntos Yuki Tsunoda (RB): 22 puntos Alexander Albon (Williams): 12 puntos Daniel Ricciardo (RB): 12 puntos Kevin Magnussen (Haas): 8 puntos Pierre Gasly (Alpine): 8 puntos Oliver Bearman (Ferrari): 7 puntos Esteban Ocon (Alpine): 5 puntos Franco Colapinto (Williams): 4 puntos Liam Lawson (RB): 2 puntos Guanyu Zhou (Sauber): 0 puntos Logan Sargeant (Williams): 0 puntos Valtterti Bottas (Sauber): 0 puntos

¿Cómo va el mundial de constructores de F1?

McLaren: 544 puntos Red Bull: 504 puntos Ferrari: 496 puntos Mercedes: 344 puntos Aston Martin: 86 puntos Haas: 38 puntos RB: 36 puntos Williams: 17 puntos Alpine: 13 puntos Sauber: 0

¿Cuándo es la siguiente carrera de F1 después de Estados Unidos?

¡Y por fin llega el Gran Premio de la Ciudad de México! La F1esta llega el siguiente fin de semana al Autódromo Hermanos Rodríguez con estos horarios:

Prácticas 1 : Viernes 25 de octubre, 12:30 - 13:30 horas (tiempo central de México)

: Viernes 25 de octubre, 12:30 - 13:30 horas (tiempo central de México) Prácticas 2 : Viernes 25 de octubre, 16:00 - 17:30

: Viernes 25 de octubre, 16:00 - 17:30 Prácticas 3 : Sábado 26 de octubre, 11:30 - 12:30

: Sábado 26 de octubre, 11:30 - 12:30 Clasificación : Sábado 26 de octubre, 15:00 - 16:00

: Sábado 26 de octubre, 15:00 - 16:00 Carrera: Domingo 26 de octubre, 14:00 - 16:00

El GP de México es la fecha 20 del campeonato, luego del cual solo quedan cinco carreras: Brasil (3 de noviembre / sprint), Las Vegas (23 de noviembre), Qatar (1 de diciembre / sprint) y Abu Dhabi (8 de diciembre).

Max Verstappen fue tercero en el GP de Austin 2024. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) (ANGELA WEISS/AFP)

¿Dónde ver el Gran Premio de F1?

Fox Sports

Fox Sports 3

Fox Sports Premium

F1 TV

Con información de EFE.