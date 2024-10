¿Quién es Rafael Ortega, el doctor que jugó en Chivas y ahora atiende deportistas como ‘Checo’ y ‘Canelo’?

A horas del partido amistoso entre México y Estados Unidos, las alarmas se encendieron gracias a los reportes de una supuesta hospitalización de Javier Aguirre, Director Técnico de la Selección Mexicana.

Sin embargo, ‘Vasco’ Aguirre explicó por qué fue al hospital, y en realidad era para conocer la clínica de un gran amigo: el exfutbolista Rafael Ortega Orozco, quien jugó en los ochenta con las Chivas del Guadalajara.

“Ayer fue ‘Rafa’ Ortega, que fue compañero mío (…) y me invitó a conocer su clínica. Coincidió que me operaron hace un mes de la espalda y dije ‘ah, pues que me vean ahí tus doctores’ y me vieron sus doctores: está a toda madre todo”, dijo el entrenador de la Selección Mexicana.

'ME VIERON SUS DOCTORES; ESTÁ A TODA MADRE TODO'



Javier 'Vasco' Aguirre se realizó un estudio con los médicos del Dr. Rafael Ortega y sí estará en el México vs Estados Unidos:



'SE DECÍAN MUCHAS COSAS MI REY; COMERÉ CON EL EQUIPO'



- @crh_oficial

¿Quién es Rafael Ortega Orozco?

Rafael Ortega Orozco es actualmente uno de los traumatólogos más reconocidos de Guadalajara, y en los últimos años ha dedicado su vida a la medicina deportiva, ámbito en el que incursionó como futbolista.

Nacido el 15 de abril de 1962 en Atotonilco, Jalisco, Ortega es recordado por su paso en el Club Deportivo Guadalajara, donde jugó como delantero y vivió momentos importantes de su carrera deportiva antes de iniciar su trayectoria en el campo de la medicina.

Trayectoria de Rafael Ortega como futbolista

Ortega comenzó su carrera como futbolista profesional en la década de los ochenta, cuando se unió a las filas de Leones Negros, el equipo de la Universidad de Guadalajara que actualmente juega en la Liga Expansión MX.

En aquel entonces, Ortega estudiaba la carrera de Medicina en la Facultad de Medicina de la misma universidad, pero cuando estaba realizando su servicio social lo trasladaron a Guadalajara, donde se unió al ‘Rebaño Sagrado’.

Durante su tiempo en el club, destacó por su dedicación, disciplina y habilidad en el campo. Formó parte de un equipo que representaba a una de las instituciones más emblemáticas del futbol mexicano.

“Ahí terminé mi año de servicio y precisamente el día que hago mi examen profesional, por la noche me toca marcar el único gol que metí en Chivas ante el Irapuato”, dijo Ortega Orozco en una entrevista con El Informador de 2013.

Rafael Ortega formó parte de las Chivas como futbolista, médico y hasta director deportivo. (ADRIAN MACIAS/MEXSPORT)

El Interés de Rafael Ortega en la medicina

Sin embargo, lo que distingue a Rafael Ortega no solo es su carrera en el futbol, sino también su transición a la medicina deportiva, una especialización que lo ha consolidado como una de las figuras más relevantes en este campo en México.

Durante su segundo año como futbolista de las Chivas, Ortega decidió que su prioridad eran los estudios en medicina, por lo que se retiró cuando tenía solamente 27 años.

“Consideré que era momento de dejar el futbol para ponerme a estudiar mi especialidad, porque también para estudiar eso debes estar joven y fuerte, se requiere de muchos desvelos, de estar viviendo en los hospitales”, agregó.

El camino de ‘Rafa’ Ortega en la medicina

Ortega no solo completó su formación médica, también desarrolló un amplio conocimiento en el tratamiento de lesiones relacionadas con el deporte, lo que lo llevó a convertirse en un referente dentro de la medicina deportiva.

Rafael Ortega se especializó en traumatología, ortopedia y cirugía cirugia artroscopica. (Facebook @Medyarthros)

Después de graduarse de Médico Cirujano, se interesó en la ortopedia y traumatología, aunque hubo un parteaguas en su formación que lo llevó a especializarse en cirugía artroscópica, algo que en México no se practicaba con frecuencia.

“Me di cuenta de que no se hacía esto en México, y me nació la inquietud, por lo que me fui un año al sur de Texas a hacer cirugía artroscópica y estando allá, el jefe de servicios médicos de Chivas en ese entonces, Alfredo Sandoval, me invitó a ser el médico de cancha del equipo”. No obstante, declinó la invitación para seguir enfocándose en sus estudios.

Rafael Ortega Orozco: De futbolista a reconocido cirujano

El destino lo regresó al lugar en el que empezó todo, pues después de estudiar la especialidad en medicina deportiva, vino de vuelta a México para completar su formación y aplicar lo aprendido en un campo que ya conocía: el del futbol.

En la clínica de Rafael Ortega se atienden los futbolistas de las Chivas. (Foto: Facebook @Medyarthros)

“Me tocó iniciar la clínica de artroscopía en el Hospital Civil, ahí me invitan a ser médico del León y acepto; después estuve como jefe de servicios médicos en UdeG, se termina ese proyecto y regreso a mis consultas privadas hasta que en 2002 recibo la invitación de integrarme a Chivas y ahí, para que veas, sí cumplí un sueño, siempre quise ser el director médico del Guadalajara”, aseguró.

De Rafa Márquez a Felife Calderón: ¿A qué famosos ha atendido Rafael Ortega?

A lo largo de los años, ha tratado a un sinfín de deportistas, ayudando a prolongar la carrera y salud de muchos de ellos, aunque no son el único sector que atiende.

También ha tratado a personalidades como el expresidente Felipe Calderón, quien en 2016 le agradeció la atención a sus problemas en la rodilla.

Publicación del expresidente Felipe Calderón Hinojosa en Facebook. (Foto: Captura de pantalla)

“Me hizo una reconstrucción de rodilla: ligamento cruzado y menisco (…) La lesión ocurrió jugando futbol y se vino agravando con el tiempo (…) La cirugía fue un éxito”, señaló en aquel entonces.

A partir de su experiencia como jugador, Ortega comprende profundamente las exigencias físicas que enfrentan los atletas, lo que le permite tener un enfoque integral y empático en su práctica médica. Entre la lista de pacientes que tiene, se encuentran:

Cepillín, Guillermo del Toro y 'Canelo' son algunos de los famosos que ha atendido Rafael Ortega. (Foto: Facebook @Medyarthros)

Además de su trabajo con Chivas, Rafael Ortega ha extendido su influencia en el ámbito de la medicina deportiva en México a través de su participación en congresos y conferencias sobre el tema.

En 2023 cumplió uno de sus sueños: abrir su propia clínica de traumatología y ortopedia llamada Medyarthros: Surgery Center. Su especialidad son las lesiones en rodillas, pero también atiende a pacientes con otros padecimientos relacionados con huesos y articulaciones.