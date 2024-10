Dmitry Bivol compara a ‘Canelo’ con Beterbiev: ‘Álvarez pega fuerte y es muy peligroso’

Saúl ‘Canelo’ Álvarez aún no tiene rival para su próxima pelea, pero algunos de sus excontrincantes siguen hablando de él. Fue Dmitry Bivol quien comparó a sus rivales en el programa Fight Hub TV.

Bivol afirmó que Saúl ‘Canelo’ Álvarez tiene una pegada más potente que Artur Beterbiev, rival contra el que perdió en el combate por el campeonato indiscutido de los semipesados.

Saúl 'Canelo' Álvarez se enfrentó a Bivol en el 2022 (Foto: Especial Mexsports e instagram edgarberlanga)

¿'Canelo’ Álvarez golpea más fuerte que Beterbiev?

El pugilista ruso comentó que ‘Canelo’ siempre pone su energía y poder en un solo golpe, lo que lo hace consistente en su pegada.

“Pega fuerte, nada más. Pero no es solo que pega fuerte y que es muy peligroso. También (Beterbiev) es muy fuerte y no solo en un golpe. Cuando lanza combinaciones, todos sus golpes en la combinación son pesados”, comentó Bivol en Fight Hub TV.

Bivol también habló de su última derrota frente a Beterbiev, quien es considerado uno de los pugilistas más peligrosos por sus combinaciones llenas de golpes. Además, aprovechó para comparar el estilo de ‘Canelo’ con la de su último contrincante.

“Podría compararlo con Canelo. Él pone toda su energía y todo su poder en un solo golpe. Y quizás, con un solo golpe, ‘Canelo’ pega más duro que Beterbiev. Porque Beterbiev no toma tanto impulso en su golpeo; sus golpes son más compactos”, mencionó Bivol.

¿Cómo fue el combate de Bivol vs. Beterbiev?

Artur Beterbiev se enfrentó a Dmitry Bivol en Arabia Saudita, donde disputaron los cuatro títulos más importantes de la división semipesada (OMB, AMB, FIB y CMB). La pelea se definió gracias a los jueces.

Bivol perdió la batalla por decisión de los jueces, quienes puntuaron 115-113 y 116-112 a su favor, mientras que el tercero dejó sus tarjetas en 114-114.

Canelo habla de una posible revancha frente a Bivol

Saúl Álvarez se enfrentó a Bivol en mayo de 2022 en un combate pactado en las 175 libras, pero ‘Canelo’ perdió ante el ruso por decisión unánime.

La pelea contra Bivol es una de las pocas derrotas en el historial del mexicano. Tras la última pelea de Bivol, ‘Canelo’ también habló sobre una posible revancha, según la información de Pound 4 Pound.

“Es posible la revancha. Es la única pelea que haría una vez más en las 175 libras. Me faltó todo. Yo peleé a un 50 por ciento por cuestiones personales. No estoy poniendo excusas ni mucho menos, son cosas que pasaron, pero me encantaría volver a hacerlo”, reconoció Canelo.