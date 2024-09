Artur Beterbiev, boxeador ruso, ‘le hace el feo’ a ‘Canelo’ Álvarez: ‘No me interesa pelear con él’

Artur Beterbiev dijo que no le interesaba pelear con 'Canelo' Álvarez porque no estaban en la misma división.

En la actualidad, Saúl ‘Canelo’ Álvarez es considerado como el boxeador mexicano más importante. Hace unas semanas venció a Edgar Berlanga, y en toda su trayectoria solo ha perdido en dos ocasiones, por lo que encontrar rival podría ser una ‘tarea complicada’.

Otro país que tiene boxeadores reconocidos es Rusia, con Dmitry Bivol, con el que ya peleó el tapatío y por cierto es una de sus derrotas firmadas en el boxeo profesional. Ahora, otro ruso sonaba como el próximo rival a vencer de ‘Canelo’.

Sin embargo, el mismo peleador fue quien descartó enfrentarse a Álvarez Barragán, argumentando que no le interesaba.

'Canelo' Álvarez no es un boxeador con el que le interese pelear a Artur Beterbiev. (Foto: Mexsport)

¿Por qué Artur Beterbiev rechazó pelear con ‘Canelo’ Álvarez?

Durante una entrevista para el podcast The Stomping Grounds, el boxeador ruso Artur Beterbiev fue cuestionado por un posible enfrentamiento con el mexicano, derrotado por su compatriota Bivol hace dos años.

Sin titubeos, aseguró que es un encuentro que no le interesa y dio los motivos por lo que considera que no sería una buena pelea.

“Cuando Álvarez tenga un cinturón de mi división, en ese momento tendré ganas de enfrentarme a él. En este momento no lo creo, realmente no me interesa tener una pelea contra ‘Canelo’”, aseguró Beterbiev, quien pelea en la categoría de las 175 libras, una arriba del mexicano.

Artur Beterbiev dijo que solo podría interesarle luchar contra 'Canelo' con una condición. (Foto: Instagram @arturbeterbiev)

¿Quién sería el próximo rival de ‘Canelo’?

Tras las declaraciones de Artur, Saúl Álvarez no ha mencionado nada sobre su próxima pelea o retador. Otros nombres que circulan como posible rival del pugilista son Terence Crawford, William Scull y David Benavidez.

Este último tiene mucho tiempo sonando no solo porque sería un duelo entre peleadores con raíces mexicanas, también porque ‘Canelo’ ha rechazado pelear contra Benavidez en más de una ocasión, lo cual reprocha.

¿Quién es Artur Beterbiev, boxeador que rechazó una pelea con ‘Canelo’?

Artur Asilbekovich Beterbiev, conocido simplemente como Artur Beterbiev, es un boxeador ruso que actualmente se ostenta como campeón unificado del peso semipesado con los títulos del WBC desde 2019 y de la IBF desde 2017.

Debutó en el box profesional en 2013, y desde entonces ha peleado en 20 ocasiones, todas ellas ganadas por nocaut técnico, con lo que tiene un 100 por ciento de efectividad.

Artur Beterbiev ha peleado en 20 ocasiones, todas ellas ganadas por nocaut. (Foto: Instagram @arturbeterbiev)

Su próxima pelea será contra su compatriota, Dmitri Bivol, rey semipesado de la AMB, por la unificación indiscutida en las 175 libras, lo que quiere decir que solo uno de ellos se quedará no solo con los títulos que ya posee, sino que le ‘arrebatará' a su rival los que tiene. Cabe destacar que ambos son invictos hasta ahora.

“Realmente no me gusta hablar mucho. Lo diré brevemente: solo habrá un campeón indiscutible”, escribió en una reciente publicación en Instagram previo a lo que será su pelea el próximo 12 de octubre.