‘Canelo’ Álvarez responde a críticas por no pelear con Benavidez: ‘Puedo hacer lo que quiera’

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es el boxeador mexicano más importante de la actualidad, y la lista de retadores que tendría es amplia, empezando por el boxeador mexicanoestadounidense David Benavidez, quien en más de una ocasión ha demostrado su interés en pelear con el jalisciense.

Ahora, fue el campeón indiscutido de peso supermediano quien respondió a todas las críticas que ha recibido tanto de Benavidez como de otras personas e incluso las redes sociales, donde se asegura que no quiere pelear con David por ‘miedo’.

‘Canelo’ Álvarez asegura que él va a hacer lo que quiera con sus rivales

Durante un encuentro con medios de comunicación tras regresar de vacaciones, ‘Canelo’ mencionó que las próximas peleas que tenga se van a realizar a su modo, pues nadie le puede imponer un rival.

“Se pueden decir muchas cosas, pero al final de cuentas, el rey soy yo y puedo hacer lo que se me dé la gana, ahorita mis fechas son mayo y septiembre y es lo que siempre espero pelear”, dijo en primera instancia.

La última pelea de Saul 'Canelo' Álvarez fue contra Jermell Charlo. (Foto: EFE)

En cuanto a los rivales que podría enfrentar, Álvarez desmintió que tuviera una amplia lista, tal como se ha hablado en medios de comunicación y redes sociales. De igual forma, dijo que enfrente a quien enfrente, nunca será suficiente para sus detractores.

“Sí, siempre sucede: Erislandy Lara, Austin Trout, Floyd Mayweather, Miguel Cotto, Gennady Golovkin, Daniel Jacobs, Callum Smith, Billy Joe Saunders. Al final les gané a prácticamente todos. Si le gano a Benavidez, dirán: ‘Oh, ¿por qué no te enfrentas a este otro tipo?’ Mira mi historia, he hecho de todo en el boxeo. Lo he hecho todo”, aseguró.

Para finalizar, mencionó que ya empezará a planificar sus próximos encuentros. “Ahorita de rivales no hay. En la semana tendré juntas para ver lo que se viene”.

¿Qué ha dicho David Benavidez sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez?

David Benavidez ha manifestado en más de una ocasión su deseo de enfrentar a Saúl Álvarez por los campeonatos que actualmente posee.

'Canelo' Álvarez no ha querido enfrentar a David Benavidez. (Instagram @benavidez300 @canelo)

En la última entrevista, incluso consideró que ‘Canelo’ solo busca rivales fáciles, y por eso no quiere enfrentarlo a él.

“Quiere conseguir las peleas más fáciles (...) ‘Canelo’ se sale con la suya con los chicos más pequeños, pero yo soy grande y joven y lanzo muchas combinaciones. Tengo hambre de esta pelea”, expresó el mexicanoestadounidense.