Amigos y rivales: Floyd Mayweather felicita con un ‘gran trabajo’ a ‘Canelo’ Álvarez

¿Siempre tan amigos, siempre tan rivales? Tras conseguir la victoria contra Jermell Charlo, el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez recibió una felicitación de uno de sus contrincantes del pasado: Floyd Mayweather.

Este 30 de septiembre, ‘Canelo’ Álvarez se llevó su victoria número 60 tras haber derrotado al estadounidense Jermell Charlo en una pelea en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

Aparte de las celebridades que fueron a la competencia del boxeador mexicano, como Danna Paola, Fernanda Gómez, Santa Fe Klan y J Balvin, también habían deportistas que conocen a Saúl Álvarez, entre ellos Floyd Mayweather Jr.

Saúl 'Canelo' Álvarez consiguió la victoria tras pelear contra Jermell Charlo. (Foto: EFE)

¿Cómo fue la felicitación de Floyd Mayweather Jr. para ‘Canelo’ Álvarez?

La revelación de la felicitación de Floyd Mayweather proviene del periodista Carlos Aguilar, apodado como ‘El Zar’, quien narró la interacción entre ambas personalidades tras la decisión unánime que le otorgó la victoria a Saúl Álvarez.

“Un detalle importante, estaba aquí junto a nosotros Floyd Mayweather Jr. y en ese momento termina la pelea y se va Saúl, pero Mayweather le agarra la mano, se acerca y le dice: ‘gran trabajo, te reconozco como el mejor’”.

Mayweather y Álvarez han sido contrincantes de boxeo en el pasado. (FOTO: Kathy Hutchins / lev radin / Shutterstock)

Sin embargo, ‘El Zar’ no explicó como fue la reacción del deportista tapatío ante el mensaje de su excontrincante. Durante una conferencia de prensa, después de la competencia, Mayweather presentó a un luchador llamado Curmel Moton, pero no volvió a felicitar o mencionar a Saúl Álvarez.

Tras la pelea contra Charlo, ‘Canelo’ Álvarez se fue de fiesta con un grupo de artistas musicales y su esposa a una discoteca llamada Zouk.

¿Floyd Mayweather y ‘Canelo’ Álvarez son rivales?

La felicitación de Floyd Mayweather para ‘Canelo’ Álvarez sorprendió a algunos fanáticos, ya que, aparte de haberse enfrentado dentro del ring, en algunas ocasiones se han criticado.

La primera vez que Saúl Álvarez y Mayweather se pelearon fue en septiembre de 2013, en una competencia en la que el estadounidense resultó victorioso. En 2018, Floyd publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales:

“No importa si ‘Canelo’ comió un filete o no esta noche. ¡Esa fue la pelea más fácil de mi carrera! Connor McCobarde (Connor McGregor) era un luchador mucho mejor”, aparte de que en aquel entonces el estadounidense criticó un contrato que había cerrado el púgil tapatío.

Mayweather y 'Canelo' se enfrentaron en 2013. (FOTO: Mexsport)

En una conferencia de prensa, ‘Canelo’ respondió ante la crítica del boxeador diciendo: “si quiere hacer una segunda pelea que hable y la hacemos, jamás en la vida me pondré en la posición en la que se puso... no me sorprendió y no tiene porque (hacer la publicación de Instagram), cada quien tiene su carrera”.

Desde ese encuentro, los boxeadores no se han enfrentado de nuevo en el ring. Mayweather se retiró del boxeo en 2017; sin embargo, continúa involucrado en temas relacionados con el boxeo y en algunas ocasiones ha cuestionado a ‘Canelo’ Álvarez.

A pesar de ello, se desconoce como sea la relación entre ‘Canelo’ Álvarez y Floyd Mayweather en la actualidad.