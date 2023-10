‘Canelo’ vs. Charlo: Sigue la pelea de Saúl Álvarez EN DIRECTO round por round

La pelea 'Canelo' vs. Charlo se llevó a cabo este 30 de septiembre en Las Vegas. (David Leah/Mexsport / David Leah)

Tras vencer a John Ryder en Guadalajara, ‘Canelo’ Álvarez vuelve al cuadrilátero en su pelea contra Jermell Charlo, misma donde pondrá en juego los cuatro cinturones que lo hacen campeón libra por libra en peso supermediano (168 libras).

Esta pelea resulta especial para el tapatío, pues además de defender todos sus títulos, su rival es otro campeón indiscutido, aunque en peso superwélter, por lo que tuvo que subir 14 libras para poder enfrentar al mexicano.

Durante la ceremonia de pesaje, realizada este viernes, Jermell Charlo se posicionó en las 167 libras, apenas una abajo del límite; ‘Canelo’ marcó en la báscula 167.5, lo que quiere decir que ambos se encuentran en el peso para luchar en el supermediano.

'Canelo' Álvarez pelea contra Jermell Charlo este 30 de septiembre. (David Leah/Mexsport / David Leah)

‘Canelo’ vs. Charlo: Round por round de la pelea

La autoridad que sustentan ambos dentro del deporte de los guantes rojos es otra de las cualidad que hacen especial a esta pelea, llamada ‘indiscutido vs. indiscutido’.

Round 12

Este es el último round. La gente no deja de corear el apodo de Saúl Álvarez y Charlo no podía dejar de abrazar a su rival, quien fue correspondido porque el mexicano también recurrió a esta técnica. Al final Jermell quiso meter ‘acción turbo’, pero no logró desestabilizar a ‘Canelo’.

Round 11

Sí, lo que no podían faltar otra vez pasó: hubo más abrazos que golpes conectados entre ‘Canelo’ y Charlo. Si bien los dos se veían más lentos, tampoco parecía que estuvieran tan cansados.

Round 10

¿Otro abrazo? ¡Pues va, oootro abracito! Ambos están visiblemente más cansados, y aunque Jermell quiso lanzar algunas combinaciones, no llegaron al que es campeón de peso supermediano desde 2021. Los asistentes corea

n ‘Canelo, Canelo’; Charlo le dio un par de golpes que parecieron desestabilizar al mexicano.

Round 9

Antes de acercarse a su rival, ‘Canelo’ se persignó. Jermell empezó a soltar buenas combinaciones pero no fueron suficientes para desestabilizar al mexicano, aunque sí iba más lento Álvarez, quien al final intentó combinaciones rápidas, pero no terminó de conectarlas.

Round 8

Parece que a Charlo le gustaron las cuerdas, pues gran parte de este round estuvo pegado a ellas, evitando los golpes del mexicano, quien se mostró más determinado.

Round 7

‘Canelo’ mandó directo a la lona a Charlo en el primer minuto de este round, lo que visiblemente desestabilizó al estadounidense. Mientras está arrinconado en las cuerdas, Álvarez aprovecha para conectar un par de golpes, aunque no se va limpio y Jermell también le conecta un izquierdazo.

Round 6

‘Abrazos, no balazos’ diría el presidente, y esto parece filosofía del encuentro, pues hubo más abrazos que en rounds anteriores. Con ganchos defensivos, Charlo evitaba los golpes de Álvarez Barragán, quien lanzaba ganchos a la izquierda.

'Canelo' llevaba ventaja sobre su rival desde los primeros rounds. (David Leah/Mexsport / David Leah)

Round 5

Ambos boxeadores se ven más confiados a estas alturas, con Charlo haciendo una combinación de riesgo: le conectó un derechazo en el rostro a ‘Canelo’, aunque el mexicano arrinconaba por segundos a su rival. En este, el estadounidense se vio más seguro.

Round 4

En este round Charlo se veía más confiado y lanzó más puños a ‘Canelo’, pero este se cubría y los evitaba. Los abrazos seguían apareciendo.

Round 3

Jermell optó en los primeros segundos por más abrazos. Se escucha la ovación a ‘Canelo’, lo que anima al boxeador a arrinconar a su rival contra las cuerdas nuevamente. El rival del jalisciense lanzaba más bloqueos que golpes.

Round 2

Charlo estuvo gran parte de este round tras las cuerdas, y en este los dos optaron por lanzar un par de ‘abrazos’ a su rival. El mexicano hizo mejores combinaciones que Jermell, aunque todavía se ven con energía ambos. Los últimos segundos fueron ‘de contemplación’.

Round 1

La mayor parte del primer round, ambos boxeadores estuvieron ‘estudiando el terreno’ para saber qué combinaciones podían lanzar a su contrincante. Con pocos golpes, tanto el mexicano como el estadounidense hicieron un par, aunque no efectivas.

La pelea 'Canelo' vs. Charlo se llevó a cabo este 30 de septiembre en Las Vegas. (Mexsport)

Esto pasó previo a la pelea

Al ritmo de ‘Soy mexicano, esa es mi bandera’, tema que cantaba Lefty SM, ‘Canelo’ Álvarez caminó hacia el cuadrilátero con un poncho de color verde con bordado de Dolce & Gabbana, su marca predilecta, acompañado de Santa Fe Klan y Tornillo.

El Himno Nacional Mexicano fue cantado por Danna Paola; la joven de 28 años abrió el cuadrilátero de la pelea estelar entonando para ‘Canelo’ y todos los mexicanos el himno de nuestra tierra, desatando el aplauso de todos los asistentes.

En la T-Mobile Arena de Las Vegas se encuentra entre el público su esposa, Fernanda Gómez, sus hijas Emily Cinnamon y María Fernanda, además del pequeño Saúl Adiel. Entre los famosos que están en el público aparecieron Floyd Mayweather Jr. y Jaime Camil.

Información en desarrollo…