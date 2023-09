Santa Fe Klan y Danna Paola cantarán en pelea de ‘Canelo’ Álvarez vs. Jermell Charlo

Casi todo está listo para la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra Jermell Charlo el próximo sábado 30 de septiembre en Las Vegas, Nevada, la cual contará con la presencia de Santa Fe Klan y Danna Paola.

El rapero guanajuatense de 23 años anunció que se presentará junto con Tornillo, otro nuevo talento de 19 años que apenas incursiona en el rap, en el show time previo al combate.

“La verdad es un orgullo poder contar con ustedes y un orgullo para mí que sean mexicanos los que me acompañen”, dijo ‘Canelo’ en una transmisión en vivo en redes sociales junto a los raperos.

Tornillo tiene una colaboración con Peso Pluma llamada ‘Sentosa’ en la que mencionan al boxeador tapatío en una parte de la letra. Por eso y gracias a su esposa, Fernanda Gómez, el campeón mundial lo conoce, aunque ella confundía el nombre del rapero.

“A mi esposa y mi hija les gusta mucho la canción donde me mencionan, el Peso Pluma me menciona en la de ‘Sentosa’ y a mi mujer le gusta mucho y decía ‘Pongan la de donde sale el Tuercas’; ‘El Tornillo, ¡¿cuál Tuercas?!’ y decía ‘Por ahí va, es lo mismo’”, contó ‘Canelo’.

El púgil tapatío además reveló hace unos días que la cantante mexicana Danna Paola cantará el Himno Nacional de México en el MGM Grand de Las Vegas antes de la pelea.

“Danna Paola me va a hacer los honores. Su equipo fue el que se contactó conmigo y nos pusimos de acuerdo. Es un honor que entone el Himno”, explicó Álvarez Barragán.

‘Canelo’ casi les niega autógrafos a fans

Saúl Álvarez ya está en Las Vegas para su pelea contra Jermell Charlo, pero antes se dio tiempo para regalar autógrafos a sus fans, aunque sospechó que algunos de ellos sólo los querían para revenderlos.

En un video que circula en redes sociales se observa que el boxeador mexicano reparte autógrafos, pero le reclama a algunos fans por venderlos y enviar a niños a pedírselos.

“Ya no voy a hacerlo mucho porque les dan la mano y se agarran la pata. Me mandas a los niños porque sabes que a los niños no les digo nada. Yo sé que es para vender. No está bien eso”, dice ‘Canelo’.

‘Canelo’ quiere demostrar que no está en declive

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutible del peso supermediano, aseguró este miércoles que en su pelea con el estadounidense Jermell Charlo deberá probarse así mismo y no a sus críticos que sigue en la cima del boxeo.

“Nunca debes probarle a los demás algo porque siempre tienen algo malo o bueno qué decir. Lo único que tengo que hacer el sábado probarme a mí mismo que sigo en la cima”, afirmó el tapatío en conferencia de prensa.

Será el regreso de ‘Canelo’ Álvarez a los cuadriláteros, después de que el mexicano venciera por decisión unánime en mayo pasado al británico John Ryder en Guadalajara.

A pesar de que sólo sufrió dos derrotas en una trayectoria marcada por 59 triunfos y dos empates, y ‘Canelo’ es señalado a sus 33 años por no estar en su mejor nivel, como Conor McGregor y Charlo.

“Me siento genial y listo para esta pelea. Jermell tiene razón, no tengo nada qué probar, pero especialmente esta vez tengo algo que probarle a él, que nunca creyó en mis habilidades. Es una motivación extra para mí”, afirmó.

Jermell Charlo, campeón del peso superwelter, pidió este miércoles al ‘Canelo’ no subestirmar su experiencia, su poder y sus habilidades. “El sábado seré un maldito león”.

“Canelo nunca ha peleado con un gladiador de mi calibre, sé que ha peleado ante muchos boxeadores, con grandes, pero lo que traeré a la mesa es diferente a lo que ha visto”, dijo en conferencia de prensa.

(Con información de EFE)