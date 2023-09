‘Canelo’ Álvarez: ¿Cuál de los gemelos Charlo es mejor, Jermall o Jermell, rival del mexicano?

“Tráiganme al que sea, no me importa”, respondió Saúl ‘Canelo’ Álvarez cuando le propusieron pelear con uno de los gemelos Jermall y Jermell Charlo el próximo 30 de septiembre en Las Vegas, Nevada.

‘Canelo’ Álvarez enfrentará a Jermell Charlo en la denominada pelea de ‘Indiscutido vs. Indiscutido’ ya que ambos son campeones mundiales del CMB, OMB, AMB y FIB: el mexicano en peso supermediano (168 libras) y el estadounidense en superwélter (154 libras).

Y aunque ni el púgil sabía las diferencias entre los gemelos, sí las hay físicas y sobre el ring. “Yo nunca pensé en eso. Sólo me dijeron que el otro Charlo (Jermall) no estaba listo, pero que tenían al otro (Jermell) y yo dije, ‘bueno, tráiganme al que sea, no me importa’”, comentó ‘Canelo’ a 810WHB.

Diferencias entre los gemelos Jermell y Jermall Charlo

Los hermanos Charlo nacieron en Richmond, Texas el 19 de mayo de 1990. Jermall Deandre es dos centímetros más alto que su hermano Jermell Deaunte, quien tiene una estatura de 1.83 metros.

Jermell es apodado ‘Iron Man’, mientras que su hermano es ‘Hit Man’. El primero es campeón absoluto de superwélter y tiene una marca de 35 victorias (19 KO’s), un empate y una derrota; mientras que Jermall es campeón mediano del CMB y está invicto con 32 triunfos (22 por KO).

‘Hit Man’ Charlo no pelea desde el 2021 debido a una lesión en la espalda, mientras que ‘Iron Man’ Charlo peleó por última vez en mayo del 2022 cuando venció en la revancha a Brian Carlos Castaño en peso superwélter.

Austrin Trout es el único boxeador que ha peleado con los dos gemelos Charlo y considera que “Jermell es mejor en cuanto a habilidades” que su hermano a pesar de que con ambos perdió por decisión.

“Jermell me derribó dos veces en esa pelea, aunque creo que uno de esos derribes no era, pero igual lo contaron”, recordó Trout para el sitio Fight Hype sobre su pelea del 2018.

Con ‘Hit Man’ peleó dos años antes y “Jermall estaba en su mejor momento”, mientras que ‘Iron Man’ “hizo sus mejores peleas después de que peleó conmigo”, destacó el excampeón mundial.

Trout concluye que los Charlo “son muy parecidos, aunque pelean a un ritmo diferente” porque Jermell tenía “más chispa y más explosión en sus golpes” y su mano derecha es muy rápida. Jermall era más fuerte físicamente.