¿Quién es Jermell Charlo, rival de ‘Canelo’ que lo retó a un campeonato indiscutido?

'Canelo' se enfrentará vs. Jermell Charlo el próximo 30 de septiembre. (Fotos: Mexsport)

Este viernes ‘Canelo’ Álvarez reveló que su próxima pelea será contra Jermell Charlo, boxeador estadounidense de 33 años, en la categoría de supermediano para ‘jugarse’ el título absoluto.

Tras varias semanas de especulación acerca del posible rival del tapatío, la confirmación llegó junto con la fecha y lugar de la pelea. ‘Canelo’ se subirá al ring nuevamente el 30 de septiembre en Las Vegas, Nevada.

Hace apenas unos días Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), dio pistas sobre la próxima justa del Saúl Álvarez.

Fue en una conferencia de prensa donde el directivo dijo que un enfrentamiento entre ‘Canelo’ y Charlo sería tan memorable como el combate entre Julio César Chávez y Meldrick Taylor, hace más de tres décadas.

“Esa pelea sería tan histórica como la que ofrecieron Chávez y Taylor, esa combinación México-Estados Unidos siempre es especial”, mencionó.

Jermell Charlo, el rival que desafió a ‘Canelo’

Jermell Deandre Charlo es el actual campeón mundial peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo. El púgil de 33 años, originario de Texas, ostenta una marca invicta de 32 triunfos de los cuales 22 han sido por nocaut.

‘Hit Man’ Charlo retó a ‘Canelo’ en mayo pasado a través de un live, sin embargo su más reciente enfrentamiento en el ring fue el 19 de junio del 2021.

En dicha justa derrotó al mexicano Juan Macías Montiel en la quinta defensa de su cinturón de campeón.

Entre los rivales más destacados que ha vencido Charlo, quien posee una estatura de 1.85 metros, están Sergiy Derevyanchenko, Dennis Hogan, Brandon Adams y Austin Trout.

Saúl 'Canelo' Álvarez aceptó el reto que Charlo planteó hace un par de meses. (Instagram @canelo / @futureofboxing)

¿El desafío de Charlo a ‘Canelo’?

Tras la victoria de Saúl Álvarez contra John Ryder en Guadalajara, Charlo envió un mensaje al tapatío a través de un stream en el que lo retó a una pelea.

“¿Por qué no le dicen al ‘Canelo’ que pelee por un campeonato indiscutido? Indiscutido vs. indiscutido”, dijo en el video el pugilista.

El pugilista norteamericano aseguró que podía ganarle a ‘Canelo’ en un enfrentamiento así y cuestionó tajantemente lo que sucedió en su pelea contra el británico.

“Puedo ganar. Hagan esa pelea, yo peleo contra cualquiera, nunca le he dado la vuelta a nadie. Con ese desempeño de mier... que tuvo en su última pelea, no hay manera de que esa p... me pueda ganar”, apuntó en un live.