‘Canelo’ Álvarez da pistas de su fecha de retiro en el boxeo: ‘Tendré que disfrutar mi vida’

‘Canelo’ Álvarez está por disputar el título absoluto en el supermediano contra el estadounidense Jermell Charlo. A poco menos de mes y medio de la justa, cuya sede será en Las Vegas, Nevada, el púgil mexicano habló acerca de la posible fecha de su retiro del boxeo.

Fue durante en Breakfast Club, programa disponible en Apple Podcast, donde el originario de Guadalajara retomó el tema sobre sus últimos años en el ring.

¿Cuándo se retirará ‘Canelo’ Álvarez del boxeo?

Al respecto, ‘Canelo’ mencionó que tiene casi dos décadas de trayectoria, por tanto considera que apenas le quedan un par para continuar en el deporte.

“Creo que tengo cuatro años más. Cinco años, tal vez. He estado en el boxeo profesional desde que tenía 15 años. Son casi 18 años peleando profesionalmente”, dijo el mexicano.

Asimismo mencionó que tras su ‘jubilación’, se enfocará en la vida familiar. Cabe mencionar que en entrevistas anteriores, Saúl Álvarez ha mencionado que tras su retiro se enfocará en sus proyectos empresariales.

“Siempre dije que a los 36 o 37 años, alrededor de esa edad me retiraría. Eso será suficiente; son muchos años en el boxeo. Habré logrado muchas cosas, y luego podré disfrutar mi vida con mi familia y todo lo que he hecho”, apuntó en la entrevista.

'Canelo' Álvarez durante un desfile de Dolce & Gabbana. (Foto: Archivo EFE)

¿Habrá pelea entre ‘Canelo’ Álvarez y Jake Paul?

Durante la emisión, ‘Canelo’ habló sobre un posible enfrentamiento con el influencer, actor y ahora también boxeador, Jake Paul, personalidad que desafió al mexicano.

“Sí, tal vez, pero no en este momento. Para mí, no es el momento, porque estoy persiguiendo otras cosas en mi carrera, pero uno nunca sabe y tal vez, sea después. A lo mejor, cuando me retire”, declaró Saúl Álvarez.

Hace un par de días, durante el primer encuentro cara a cara contra Jermell Charlo, ‘Canelo’ señaló que el influencer debería enfocarse en su línea profesional y no invitar a rivales que no están en su mismo ‘piso’.

“Mi nivel es otro nivel... Creo que necesita disfrutar lo que está haciendo y eso es todo. Necesita calmarse y dejar de llamar a la gente a otro nivel. Necesita concentrarse en lo que está haciendo”.

¿Cuándo se enfrenta ‘Canelo’ vs. Charlo?

El pasado 30 de junio se dio a conocer la fecha en la que ‘Canelo Álvarez se enfrentará a Jermell Charlo.

Será el próximo 30 de septiembre cuando el boxeador mexicano dispute su segunda pelea de 2023. La primera se llevó a cabo en mayo, en Guadalajara, sede donde el tapatío no se presentaba desde hacía más de una década y donde obtuvo el triunfo contra el británico John Ryder.