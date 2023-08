Danna Paola sobre las infidelidades de sus exparejas: ‘Me han tocado hombres súper machistas’

Danna Paola confesó los fracasos que ha tenido con sus exparejas y reveló que con Alex Hoyer es con el primero que ha podido mantener una relación estable, ya que su entorno le enseñó a dar preferencia a su trabajo ante su vida personal.

Su falta de experiencia la hacía sentirse menos valorada, ya que tenía prohibido tener novio cuando era menor. “Me han tocado hombres súper machistas en mi vida. A mí me fueron infiel muchas veces y era algo que yo creía que era normal. Yo me echaba mucho la culpa, pensaba ‘es que yo soy bien tóxica, claro, pero a mí me ama, entonces si sale con más no importa’”, contó en el podcast Escuela de Nada.

Ahora afirma que se siente realizada y se ve compartiendo su vida con el cantante, pero no siempre fue así porque tenía miedo de fallarle cuando terminara la pandemia al volverse a enfocar solamente en su carrera artística.

Quien recientemente se presentó en el festival de música electrónica Tomorrowland dice que ya encontró una persona real con la que ha hablado de un futuro juntos. “Me encontré en muchas situaciones en mis relaciones pasadas en las que yo era un personaje. Yo nunca me permití al 100 por ciento ser yo porque aparte la gente con la que estuve veían más allá de mí y eran súper abusivos”.

Danna Paola mantiene una relación de años con Alex Hoyer. (Foto: Instagram @dannapaola)

Danna Paola habla de sus problemas de salud mental

La cantante de ‘Mala fama’ argumentó que en la etapa de crecimiento de un niño es importante su desarrollo emocional, algo que ella no entendió al empezar su trayectoria siendo una niña. No fue a la escuela y no tenía tiempo para estudiar, porque debía aprenderse los textos de algunas telenovelas que protagonizó como actriz infantil.

“A mí me manipularon las emociones desde los cinco años, de llorar, estar feliz, me abrieron el grifo, pero nadie me dijo cómo cerrarlo”, argumentó. Con sesiones de terapia ha salido adelante. “Tanto para que hoy yo tenga mil ped... de salud mental, de ansiedad, de ataques de pánico, que la gente no lo entiende”, añadió.

Era tanta la presión y estrés que sufrió que a los 8 años tuvo que ser ingresada de emergencia en un hospital pata tratarle una úlcera en el estómago.