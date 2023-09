‘Canelo’ Álvarez vs. Jermell Charlo: ¿Qué se le antoja comer a Saúl Álvarez después de una pelea?

El boxeador mexicano Saúl ‘El Canelo’ Álvarez ha tenido 63 peleas en su carrera, de las cuales ha ganado 59 y, al salir del ring, el tapatío tiene en mente tres platillos específicos.

‘Canelo’ es considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra, afirma el Comité Olímpico Mexicano, y solo, en 18 años de trayectoria, solo ha perdido dos veces por decisión, contra Floyd Mayweather Jr y Dmitry Bivol, los otros dos fueron empates.

El deportista originario de Jalisco suele pelear los días 16 de septiembre, cuando todo México está reposando el recalentado tras el Grito de la Independencia, pero esta vez el acuerdo se cerró para el 30 de septiembre, cuando ‘Canelo’ va contra Jermell Charlo.

Previo a este encuentro contra Jermell, Álvarez compartió a sus seguidores en Instagram lo que se le antoja comer cuando sale de una pelea:

Tacos al pastor Sushi Caldo de res

En abril de 2022, el tapatío comentó que trataría de llevar una alimentación vegana previo a su pelea contra Dmitry Bivol.

Los hermanos Ricardo y Saúl Álvarez abrirán una taquería en Estados Unidos. (Foto: Instagram / @ricalvarez01/ @elpastordelrica).

Según Álvarez, en ese entonces la idea de abandonar la carne surgió luego de que vio un documental que hizo cambiar su punto de vista en su preparación para subir al ring:

“Estoy tratando, no al 100 por ciento, pero estoy tratando de comer más vegano y me he sentido muy bien. Ahora vamos a ver qué sucede en la pelea... Trato de, toda la semana, llevar la comida alimenticia vegana, pero si de repente como algo (de origen animal) no importa, voy poco a poco, sin exigirme tanto”.

Luego de que perdió la pelea con Bivol, ¿habrá vuelto a los tacos y el caldito de res? ‘Canelo’ no ha comentado si abandonó este régimen, pero se le siguen antojando estos platillos al terminar de pelear.

¿Cuál es la comida favorita de ‘Canelo’ Álvarez?

Para el tapatío, al salir del ring “unos tacos al pastor son lo primero”, de hecho, el amor por los tacos es de familia: su hermano Ricardo Álvarez tiene un restaurante en Guadalajara, Jalisco llamado El Pastor del Rica, el cual en 2022 anunció que llegarían a Estados Unidos con la inversión de ‘Canelo’.

Según ha comentado Ricardo en varias ocasiones, los de pastor son los favoritos de su célebre hermano, aunque también ha comentado en varias ocasiones que es fanático de otros antojos como el Pulparindo, que es de sus dulces más consumidos.

El Pastor del Rica afirma que venden los tacos favoritos de Canelo.

También frituras como los Sabritones y las papitas: “Yo creo que unas tres veces a la semana me preparo unas con chilito, limón y pepino”, explicó ‘Canelo’ en un video de First We Feast.

“A mí me gusta mucho el chocolate por si estaban con el pendiente”, agregó el púgil en First We Feast, “en la noche es cuando me da más ansiedad y ando buscando los chocolates”.

Además, el tapatío cuando era niño vendía las paletas del negocio familiar en los camiones, sus favoritas para comer era las de cajeta de membrillo.