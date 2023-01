Saúl ‘Canelo’ Álvarez: Las rivalidades más sonadas del boxeador mexicano

A lo largo de la carrera profesional del boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez han ocurrido inolvidables nocauts, pero también rivalidades sonadas con otras personalidades del mundo deportivo.

El ‘Canelo’ ha sido reconocido como uno de los mejores boxeadores del momento. Esto se debe al talento que ha desplegado dentro de los ‘rings’ nacionales e internacionales. Sin embargo, a veces las peleas que ha enfrentado han traspasado las barreras del cuadrilátero.

Para que refresques tu memoria, recopilamos las rivalidades más sonadas de Saúl ‘Canelo’ Álvarez que han surgido a raíz del deporte que practica o por otras circunstancias.

Las rivalidades más sonadas del ‘Canelo’ Álvarez

‘Canelo’ Álvarez vs Golovkin

La rivalidad entre el mexicano y el kazajo surgió por sus encuentros en el mundo del boxeo. Su primera pelea sucedió en 2017, que terminó en un empate, pero un año después surgió un escándalo que propició que no se llevaran bien.

En 2018, año en el que iba a suceder la segunda pelea del ‘Canelo’ contra Golkovin, el mexicano salió positivo en clembuterol. El encuentro se pospuso, pero el kazajo lanzó declaraciones en contra de Álvarez por el tema de su dopaje.

A raíz de ello, ‘Canelo’ respondió en una entrevista con TMZ y aseguró que Golovkin “no es honesto. Pretende ser una buena persona y ser diferente, pero no lo es”. El boxeador kazajo habló con el medio The Sun y acusó al mexicano de “arrogante”.

‘Canelo’ Álvarez vs Floyd Mayweather

La primera pelea entre el ‘Canelo’ y Mayweather se llevó a cabo en septiembre de 2013 y resultó en la victoria del estadounidense.

Mayweather se retiró del boxeo en 2017, pero continúa involucrado en temas relacionados al deporte. En un par de ocasiones el estadounidense ha lanzado declaraciones en las que ha cuestionado al boxeador tapatío.

Recientemente, Floyd habló con FightHype sobre la situación entre el ‘Canelo’ y David Benavidez. “‘Canelo’ hizo su carrera venciendo a boxeadores mexicanos, pero ahora dice que no quiere pelear con Benavidez”, comentó en aquella ocasión el expugil.

‘Canelo’ Álvarez vs Lionel Messi

El pasado 27 de noviembre Saúl ‘Canelo’ Álvarez utilizó sus redes sociales para criticar a Lionel Messi por un video que surgió durante la Copa Mundial de Qatar.

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? ¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre! ¡Así como respeto Argentina tiene que respetar México! No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo. La afición es una cosa, nosotros como ejemplo otra… ¡No sea tanto!”, publicó el ‘Canelo’.

Al mandar el tuit recibió respuestas mixtas de sus seguidores, pero destacó la respuesta del periodista Davidad Faitelson, que criticó al boxeador por pronunciarse al respecto.

Sin embargo, el 30 de noviembre el mexicano mandó una disculpa por haber reaccionado en contra de Lionel Messi luego de cruces de palabras con exfutbolistas como el ‘Kun’ Agüero.

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, escribió el ‘Canelo’.

Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. — Canelo Alvarez (@Canelo) November 30, 2022

‘Canelo’ Álvarez vs Faitelson

Una de las rivalidades más sonadas del boxeador mexicano es con el periodista deportivo David Faitelson, ambas personalidades se han enfrentado en redes sociales por distintas razones.

La rivalidad de ambos surgió en 2017 por un tuit que lanzó Faitelson en el que criticaba el resultado de la pelea entre el ‘Canelo’ Álvarez y Julio César Chávez, Jr.

“El ‘Canelo’ hizo su pelea y por momentos lució bien. Ganarle a este Chávez le resta mérito, pero él hizo su trabajo”, escribió el periodista en aquel entonces. Durante los años siguientes Faitelson continuó hablando en Twitter sobre las peleas de Álvarez.

"El Canelo" hizo su pelea y por momentos lució bien. Ganarle a este Chávez le resta mérito, pero él hizo su trabajo. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) May 7, 2017

Hasta que en 2019 el boxeador le contestó al periodista uno de sus tuits, lo que desencadenó una serie de declaraciones por parte de ambos.

“Debatir, ¿de qué? ¿de boxeo? Tu de boxeo no sabes nada”, escribió el tapatió en un tuit de 2019 en el que le contestaba una crítica a Faitelson.

Debatir??? De queeee?? De boxeoooo??? Tu de boxeo no sabes NADA. 😂😂😂 https://t.co/gdOrvsJW1A — Canelo Alvarez (@Canelo) September 24, 2019

¿El ‘Canelo’ se peleó con Eduin Caz?

A mediados del mes de octubre, el ‘Canelo’ celebró los XV años de su hija Emily Cinnamon en los que Grupo Firme apareció para cantarle ‘Las Mañanitas’ y algunos de sus éxitos.

Sin embargo, a los pocos días de haber sucedido el evento, comenzó a circular la especulación de que hubo una supuesta pelea entre el boxeador y Eduin Caz. A pesar de ello, el líder de la agrupación descartó los rumores de una supuesta riña.

Álvarez reveló el pasado 17 de noviembre, durante la presentación de su bebia VMC, que no tenía ningún tipo de problema con Eduin Caz.

“Tenemos una bonita relación, cuando salieron los videos virales hablamos y nos reímos. La verdad que mi gente de relaciones públicas me preguntó si quería hacer algo y la verdad es que no tengo que decir nada”, explicó el boxeador.