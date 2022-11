‘Canelo’ manda mensaje a Lio Messi por pisar la playera de México: ‘Que le pida a Dios que no me lo encuentre’

Varios aficionados como Saúl ‘Canelo’ Álvarez quedaron tristes y desilusionados después de la derrota de la Selección Mexicana ante Argentina en el Mundial de Qatar y algunos, al igual que el boxeador, además están molestos por un video de Lionel Messi.

Mientras en el equipo mexicano todo era caras largas tras perder ese importante partido en el Estadio Lusail, en la Albiceleste todo era alegría. La Selección Argentina compartió en redes sociales un video del festejo de los jugadores en el vestidor después del juego.

En el video de la celebración se observa que Messi tiene debajo de sus pies una playera que habría intercambiado con un seleccionado mexicano. La estrella del PSG desplaza el jersey con el pie para retirarse el calzado.

Messi jamás pisa o patea la playera de México (por cierto, la playera de la selección es la playera de un equipo privado de futbol, no el lábaro patrio), se quita el botín. Nunca hagan caso a capturas de videopic.twitter.com/EOtjIMwChw — Rubén Ceram (@Sotavento_M) November 28, 2022

Esa acción fue intepretado en redes sociales por algunos aficionados mexicanos como una falta de respeto Messi, entre ellos ‘Canelo’ Álvarez.

“Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? Que le pida a Dios que no me lo encuentre! Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. La afición es una cosa nosotros como ejemplo otra… no sea tanto!!”, publicó el pugil en Twitter.

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Caras largas en entrenamiento de la Selección Mexicana

La selección de México volvió a los entrenamientos este domingo tras la derrota del sábado frente a Argentina (0-2) que le deja contra las cuerdas para estar en octavos de final por novena participación consecutiva, algo que saben de sobra unos jugadores que aparecieron con caras largas en los quince minutos abiertos para la prensa en el estadio de Al Khor.

Muy lejos quedan las bromas y charlas sobre el césped que demostraban el buen ambiente que vivían en la concentración, cerrada para evitar las dudas del entorno, de la selección mexicana. Estas se apagaron y volvió a verse, como al inicio del Mundial, a un Gerardo ‘Tata’ Martino solitario, pensativo; consciente de todas las críticas que rodean su figura.

Un entrenamiento en el que Andrés Guardado, quien frente a Argentina duró 42 minutos sobre el césped en el que fue su quinto Mundial por aparentes molestias musculares, realizó la parte visible al mismo ritmo que sus compañeros.

Este fue el ambiente en una concentración que sabe el reto mayúsculo que tiene por delante. Solo una combinación de resultados ganar y que Argentina pierda frente a Polonia, la mete en octavos de final del Mundial de Qatar sin depender de goleadas que ahora mismo parecen una quimera al sumar 384 minutos sin ver puerta en este torneo, la racha más larga de su historia.