‘Canelo’ Álvarez y David Faitelson se echan ‘round’ en Twitter: ¿Qué tiene que ver Lionel Messi?

¡Se están peleando! Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el periodista David Faitelson sostuvieron otro duelo de tuitazos este domingo 27 de noviembre, luego de que el boxeador mexicano lanzó una serie de publicaciones en contra del delantero argentino Lionel Messi.

Antes de que suene la campana para el siguiente round, recordemos cómo comenzó el pleito entre el boxeador y el periodista en redes sociales.

Así comenzó el pleito de ‘Canelo’ Álvarez y David Faitelson

Tras la derrota de México ante Argentina por marcador de 2 a 0 en el Mundial de Qatar 2022, se viralizó un video en el que se ve a los integrantes de la selección argentina cantando en los vestidores.

En el video de la celebración se observa que Lionel Messi tiene debajo de sus pies una playera de México que habría intercambiado con un seleccionado nacional.

Además, se observa que la también estrella del PSG desplaza el jersey con el pie para retirarse el calzado.

La acción fue intepretada en redes sociales por algunos aficionados mexicanos, como una falta de respeto de Lionel Messi.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez fue uno de los aficionados mexicanos que se molestó por la acción del seleccionado argentino y no dudó en publicar en su perfil de Twitter: “Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? ¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre! Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. La afición es una cosa nosotros como ejemplo otra… no sea tanto!!”, publicó el pugil en Twitter.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

David Faitelson se sube al ring con ‘Canelo’ Álvarez

El tuit en el que Saúl ‘Canelo’ Álvarez señala: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥”, en referencia a Lionel Messi fue respondido por Faitelson: “Sí, y nosotros le pedimos a Dios que no nos los vuelva a poner enfrente en una cancha de futbol. ¿Ahora te sientes el defensor de la patria? No te queda, Canelo, el traje de “payaso”. Eres un boxeador serio. Sigue así”.

Sí, y nosotros le pedimos a Dios que no nos los vuelva a poner enfrente en una cancha de futbol.

¿Ahora te sientes el defensor de la patria? No te queda, @Canelo, el traje de “payaso”. Eres un boxeador serio. Sigue así… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 28, 2022

De inmediato, ‘Canelo’ compartió el tuit de David Faitelson y respondió: “Tu no sabes nada… y de serio menos!!”

Para ponerle más pimienta a la ‘pelea’ en Twitter, David Faitelson le pidió al Canelo que se concentre en buscar la revancha con Dmitry Bivol, el peleador ruso que derrotó en mayo pasado al ‘Canelo’. “Deja en paz a Messi. Concentrate en Bivol…”, dijo el periodista.

Deja en paz a Messi. Concentrate en Bivol… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 28, 2022

Ante una nueva respuesta de ‘Canelo’ Álvarez, Faitelson no se quedó callado y volvió al ataque: “Bueno, conmigo sí, a mí seguro me noqueas, pero yo insisto en Dmitry Bivol. ¿Por qué en lugar de perder el tiempo en polémicas baratas no buscas ya una revancha con el ruso? Mira que eso de amenazar a un futbolista me parece muy cobarde…”

Bueno, conmigo sí, a mí seguro me noqueas, pero yo insisto en Bivol. ¿Por qué en lugar de perder el tiempo en polémicas baratas no buscas ya una revancha con el ruso?

Mira que eso de amenazar a un futbolista me parece muy cobarde… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 28, 2022

Como si estuviera encima del ring, ‘Canelo’ Álvarez le recetó otro tuit a David Faitelson: “Cobarde tu cabrón por que cuando me tienes enfrente eres un ángel.”

Acto seguido, el boxeador mexicano compartió en su cuenta de Twitter diversos mensajes que apoyaban su actitud y agregó: “El que no defienda su patria es un culero… una cosa es el fanatismo, otra es tu identidad. VIVA MEXICO CABRONES🇲🇽🇲🇽🇲🇽”.