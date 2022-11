‘Canelo’ revela que sí sacó gente de los XV años de su hija: ‘Nada que ver con los artistas’

Tras el festejo por los XV años de Emily Cinnamon, hija de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, comenzaron a surgir rumores en redes sociales donde señalaban al pugilista de haber ‘corrido’ a Grupo Firme y Carín León, artistas que amenizaron la celebración.

Después de varias semanas, Álvarez decidió hablar de ello y se encargó de desmentir estas versiones, aunque sí admitió haberle pedido a dos personas que se retiraran del festejo de su primogénita.

Fue en una entrevista con Adela Micha para su programa La Saga donde el actual campeón de peso supermediano platicó que, después de leer que lo señalaban de haber corrido a Grupo Firme de la fiesta, habló con Eduin Caz, líder de la agrupación.

“A la gente le gusta hacer pleito. De hecho al siguiente día de que salieron -los rumores- dije: ‘¡Ah, chingá!’. Nos hablamos el Eduin y yo: ‘¿Qué onda?’ y dice: ‘Hijos de la chingada, no hallan ni qué sacar’”, dijo ‘Canelo’, para dar paso a la revelación de que sí sacó a dos personas del festejo ya que no habían sido invitadas.

“Sí corrí a algunos de la fiesta, pero nada que ver con los artistas. Corrí a dos que no eran de mi agrado. Uno tiene que ser como es. Yo no los invité, ese es el problema, entonces ¿por qué voy a estar en los XV años de mi hija con gente que no quiero que esté?”, reveló el boxeador de 32 años.

‘Canelo’ festejó los 4 años de su hijo Saúl Adiel

Recientemente, el pugilista tapatío celebró los cuatro años de su hijo Saúl Adiel, el único varón de su descendencia, con una temática de superhéroes en una fiesta llamada ‘Adiel Super World’.

El pequeño festejó acompañado de familia, como sus hermanas Emily y María Fernanda, así como su papá y la esposa de este, Fernanda Gómez. Entre las amenidades que disfrutan las y los invitados, se encontraban: