Eduin Caz responde a abucheos que recibió Grupo Firme en el show del partido de la NFL

Este 21 de noviembre Grupo Firme se presentó en el medio tiempo de del partido entre 49ers San Francisco y Arizona Cardinals de la NFL en el Estadio Azteca. No obstante, durante los 10 minutos de su show aficionados abuchearon al grupo de regional mexicano. Eduin Caz no tardó en responder a la reacción de sus detractores.

Eduin Caz responde a abucheos en el Estadio Azteca

El vocalista de Grupo Firme publicó un post en su cuenta de Instagram en el que expresa su agradecimiento al público que apoyó la participación de la banda en el espectáculo de futbol americano y mencionó que, pese a las dificultades, seguirán adelante.

“Una noche llena de sorpresas y de aprendizaje la que me lleve el día de ayer en Monday Night Football al cual felicito a mis amigos @49ers por el triunfo. Agradezco con todo mi corazón a los que cantaron y nos gritaron cosas positivas y a los que no pues que les puedo decir no somos moneda de oro”, escribió el cantante, quien un día antes había presentado algunos problemas de salud.

El mensaje de Eduin Caz continuó con una reflexión acerca de la histórica participación que tuvo el grupo de regional mexicano en un evento deportivo de la talla de la NFL en el coloso de Santa Úrsula.

“Es difícil abrir una brecha por qué te vas a encontrar con piedras y caídas en el camino pero el que tenga miedo de morir que no nazca así de fácil”, destacó el líder de la agrupación, cuyas presentaciones en el Foro Sol fueron sold out total hace unos meses.

Como cierre del comunicado, el intérprete hizo alusión al poder de convocatoria que Grupo Firme ha tenido en aforos masivos, y con una referencia a una de sus más famosas canciones dio punto final al posteo.

“Nos vamos contentos por ser pioneros en esto y nos vamos contentos por qué se que al final de cuentas con el público de sus servidores cuando quieran les llenamos el estadio. Pd: YA SUPÉRAME”, destacó el líder de la banda.

¿Qué le pasó a Eduin Caz previo al partido de la NFL en México?

Previo a la presentación de Grupo Firme en el Estadio Azteca, el vocalista compartió con sus seguidores una fotografía en la que parecía con una mascarilla de oxígeno.

Tras la publicación, las especulaciones en torno a una posible cancelación de la banda en el show de medio tiempo de la NFL en México se precipitaron en cientos de comentarios de los fans.

Sin embargo Eduin no tardó en aclarar lo que estaba ocurriendo. El vocalista aseguró que estaba bien y que solo se trataba de un problema respiratorio que lo aquejaba con las bajas temperaturas.

“No se preocupen plebada, ya saben que cuando hace frío se me cierra el pecho, pero aquí hay tiro. Confirmadísimos los eventos del fin de semana”, escribió en la story.