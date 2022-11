‘Canelo’ Álvarez se disculpa con Messi: ‘Me dejé llevar por el amor que siento por México’

Luego de la polémica de Saúl ‘Canelo’ Álvarez en redes sociales tras la derrota de la Selección Mexicana por un marcador de 2-0 contra Argentina, en donde señaló al futbolista argentino Lionel Messi de patear una playera de México que se encontraba en el suelo del vestidor de los albicelestes, el boxeador mexicano se disculpó.

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, escribió.

Esto fue después de que incluso intercambiara comentarios con quienes salieron a defender al deportista del PSG como David Faitelson, Sergio ‘Kun’ Agüero y Miguel Layún. Incluso el capitán del Tri, Andrés Guardado, quien intercambió la playera con Messi, explicó que es un código con los utileros ‘tirar’ todo lo que se va a lavar.

“Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final”, añadió ‘Canelo’ junto a emoticones con la bandera mexicana.

'Canelo' Álvarez se refirió a la polémica con Messi (Foto: Instagram @canelo)

¿Qué dijo ‘Canelo’ Álvarez sobre Messi y la playera?

Luego de que se viralizara un video en donde los argentinos celebran su triunfo por la segunda fecha del grupo C en Qatar 2022, y en donde Messi desplaza el jersey con el pie para retirarse el calzado, el púgil se descargó en Twitter.

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? ¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre! ¡Así como respeto Argentina tiene que respetar México! No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo. La afición es una cosa, nosotros como ejemplo otra… ¡No sea tanto!”, publicó.

Ante varias críticas, incluso de los aficionados mexicanos, agregó: “Desde que está la playera de México en el suelo ya es un insulto”.