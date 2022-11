Miguel Layún responde a ‘Canelo’ Álvarez en polémica vs. Messi; el púgil expone conversación

El futbolista del América, Miguel Layún, entró a la polémica que inició el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez en contra de Lionel Messi, a quien acusó de patear una playera de la Selección Mexicana que se encontraba en el suelo del vestidor de Argentina durante los festejos luego de la victoria 2-0 contra México en la segunda fecha del Grupo C de Qatar 2022.

El deportista tapatío recurrió a sus redes sociales para manifestar su enojo: “Desde que está la playera de México en el suelo ya es un insulto (…) Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, fueron algunas de sus palabras, por lo que ha recibido respuesta de David Faitelson y Sergio ‘Kun’ Agüero. Hasta el capitán del Tri, Andrés Guardado, salió en defensa del astro argentino. Ahora es Layún quien decidió mostrar su opinión sobre el tema en Twitter.

“Hermano, siempre has defendido a México como pocos, nos has hecho sentir orgullosos a millones”, inició el lateral que juega para la Liga MX. “Te comparto mi opinión. Las camisetas las dejamos en el suelo porque están sudadas y normalmente las llevan a lavar antes de entregarlas, él se quita el zapato y toca la camisa, solo eso”, escribió.

La ‘filtración’ del ‘Canelo’ como respuesta a Layún

Como respuesta, el boxeador mexicano no dudó en compartir con sus seguidores una conversación privada que mantuvieron en Whatsapp en donde, además de hablar del desempeño de México –Layún le dice que se siente agüitado–, le expresa su admiración. A la imagen, ‘Canelo’ la acompañó con emojis llorando de risa, aunque después decidió borrarla.

'Canelo' Álvarez eliminó la conversación privada que tuvo con Layún (Foto: Twitter @Canelo)

Layún no dejó las cosas ahí así que aceptó que esa conversación ocurrió y le mandó otro mensaje intentando calmar la situación. “Siempre te he admirado y cómo te lo dije en Whatsapp, lo seguiré haciendo, para mí no estás haciendo más que decir lo que piensas, y eso es de valorarse. Mi admiración y respeto está y estará. ¡Siempre para adelante! Abrazo grande hermano”.