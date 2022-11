Guardado defiende a Messi tras críticas de ‘Canelo’ en Qatar 2022: ‘Sé la persona que es Leo'

El futbolista mexicano Andrés Guardado se pronunció sobre las palabras de Saúl ‘Canelo’ Álvarez hacia Lionel Messi tras las críticas del boxeador por la playera de la Selección Mexicana en el suelo del vestuario de Argentina tras derrotar al Tri en la segunda fecha del Grupo C en Qatar 2022.

El centrocampista, quien vive su quinta Copa del Mundo, aseguró que vio la reacción de Sergio ‘Kun’ Agüero y Cesc Fàbregas, quienes conocen a Leo, y no dudó en defenderlo.

“Yo he tenido la fortuna y el privilegio de enfrentarlo muchos años en España, de vivir momentos como con mi hijo y sé la persona que es Leo. Desgraciadamente a lo mejor Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y por eso puedo llegar a entender la reacción de ofenderse por la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado. Pero a mí realmente me parece una tontería de lo que se está hablando porque no tiene mayor importancia”, sentenció a TyC Sports.

Asimismo, reveló que en lo que le ha tocado vivir el capitán del equipo albiceleste siempre se ha mostrado respetuoso y detallista tanto con él como con otros compañeros de profesión, por lo que considera que solo se quiere crear polémica.

“Cada vez que lo he enfrentado siempre ha sido así, cada vez que he tenido la posibilidad de pedirle algo, un cambio de camiseta o la foto con mi hijo en aquel partido, siempre lo ha hecho como se vio en el video. Son cosas que se ven y que no hay mayor explicación.

“Los que nunca han estado en un vestuario de futbol no entienden, es un acuerdo con los utileros que cuando dejas todo tirado en el suelo todo va para lavar, lo que no te lo llevas a casa. Es así, la ropa sucia va al suelo sea tu camiseta o la del equipo rival”, añadió.

Guardado confirmó el origen de la playera, que él mismo intercambió con Messi. “De hecho esa camiseta era la mía, yo se la cambié a Leo y porque no se grabó, pero la mía también yo llegué y la tiré al suelo para que me la lavaran. En el vestuario se entiende así. No le dimos mayor importancia”.

Andrés Guardado acepta que Liga MX no beneficia a México en el Mundial

Guardado se mostró confiado en las “posibilidades” que los liderados por Gerardo Martino tienen de estar en los octavos de final del torneo, para lo cual debe golear a Arabia Saudita.

“Creemos en nuestras posibilidades. Nos vamos a aferrar a ellas. Creemos que somos capaces de ganar el siguiente partido y vamos a intentarlo hasta el final (…) Todo deportista de élite ha sobrepasado mil situaciones de presión, difíciles, y la cabeza empieza a acostumbrarse”.

Sin embargo, al asegurar que la falta de gol es algo que preocupa al grupo, refirió que la Liga MX no ayuda a los deportistas. “Hay muchas cosas que hay que cambiar en la liga mexicana que no nos benefician para competir al máximo nivel, pero ahora no me gustaría entrar en eso. A un día del partido no es momento de analizar eso”.

*Con información de EFE.