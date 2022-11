Polémicas de ‘Canelo’ Álvarez fuera del ring: De Lionel Messi y Faitelson al clembuterol

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es uno de los deportistas mejor pagados de México, antes de dedicarse al boxeo vendía paletas en los camiones, provenientes del negocio de su papá en Guadalajara. Su habilidad en el ring lo convirtió en campeón unificado de las cuatro organizaciones principales (OMB, AMB, CMB y FIB); no obstante, su trayectoria también ha estado llena de controversias.

Polémicas de Saúl ‘Canelo’ Álvarez

‘Canelo’ vs. Messi

Al finalizar el partido México contra Argentina en el Mundial de Qatar, los vencedores festejaron en los vestidores y de ese momento circuló un video en redes sociales donde se observa que Lionel Messi tiene en el piso, a su lado, una supuesta playera que habría intercambiado con Andrés Guardado. La estrella del PSG desplaza la camiseta con el pie para retirarse el calzado.

La imagen llegó a Saúl Álvarez, quien lanzó una serie de mensajes en Twitter, incluso una amenaza al futbolista argentino en varios tuits:

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? ¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre! ¡Así como respeto Argentina tiene que respetar México! No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo. La afición es una cosa, nosotros como ejemplo otra… ¡No sea tanto!”.

La actitud del pugilista ha sido criticada debido a la amenaza al futbolista; otros exjugadores han defendido al argentino, incluso Guardado: según Sandra de la Vega, esposa del seleccionado mexicano, él le explicó lo que sucede en los vestidores y le dijo que no se ofendió por la acción de Lionel Messi. Considera que se hizo polémica sin razón.

‘Canelo’ vs. Faitelson

A raíz de estas declaraciones, el boxeador tapatío siguió la discusión con diversos usuarios de la red social, entre ellos el periodista David Faitelson, quien escribió:

“Nosotros le pedimos a Dios que no nos los vuelva a poner enfrente en una cancha de futbol. ¿Ahora te sientes el defensor de la patria? No te queda, Canelo, el traje de ‘payaso’. Eres un boxeador serio. Sigue así... A mí seguro me noqueas, pero yo insisto en (Dmitry) Bivol. ¿Por qué en lugar de perder el tiempo en polémicas baratas no buscas ya una revancha con el ruso? Mira que eso de amenazar a un futbolista me parece muy cobarde”.

El mexicano le contestó: “Cobarde tú, cabrón por que cuando me tienes enfrente eres un ángel”.

El que no defienda su patria es un culero… una cosa es el fanatismo, otra es tu identidad. VIVA MEXICO CABRONES🇲🇽🇲🇽🇲🇽 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

‘Canelo’ Álvarez vs. Ulises Solís

Saúl ‘Canelo’ Álvarez estuvo en medio de una confrontación legal con el exboxeador Ulises Solís, quien lo acusó de presuntamente haberlo atacado físicamente en una pelea callejera que, afirmó, tuvo lugar en 2011, en Guadalajara.

“Me lo topé (a Álvarez) cuando terminé de entrenar en la Barranca de Oblatos. Me hice a un lado para dejarlo pasar, pero nos topamos. De pronto me comenzó a reclamar muchas cosas. Me preguntó: ‘¿Por qué andas con mi mujer?’. A lo que no, le dije que ni la conozco. Y sin más, me conectó un volado de izquierda y un cruzado de derecha, con lo que me fracturó la mandíbula”, narró Solís a El Informador.

De acuerdo con el medio TMZ, Ulises Solís acusó a Álvarez de haberlo golpeado tan fuerte que le rompió su mandíbula y afectó su carrera, por ello demandó al tapatío por 9 millones de dólares (174 millones de pesos mexicanos).

‘Canelo’ negó todo y acusó a Solís de buscar dañar su imagen, incluso se mencionó que el involucrado había sido en realidad su hermano, Juan Ramón Álvarez. En 2015, TMZ reveló que alcanzaron un acuerdo cuyos detalles no se dieron a conocer.

‘Canelo’ vs. Golkovin

La primera vez que Saúl Álvarez y Gennady Golovkin se enfrentaron fue en 2017, resultó en un empate; desde aquella ocasión ambos boxeadores se han enfrentando con comentarios fuera del ring, pues ya tienen ‘guerra cazada’ por su historia.

Mientras se acercaba su revancha del pasado 17 de septiembre, ‘Canelo’ lanzó declaraciones en contra del boxeador de Kazajistán

En una entrevista con el medio TMZ, Saul Álvarez aseguró que Golovkin “no es honesto. Pretende ser una buena persona y ser diferente, pero no lo es”. El boxeador kazajo habló con el medio The Sun y acusó al mexicano de “arrogante”.

La tercera pelea entre ambos boxeadores terminó con la victoria de Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

‘Canelo’ Álvarez vs. clembuterol

Previo a una de las peleas entre el ‘Canelo’ Álvarez y Golovkin en 2018, el boxeador dio positivo por el uso de la sustancia clembuterol.

Se trata de un fármaco utilizado para la reducción de grasa y aumento de masa muscular. El Consejo Mundial del Boxeo (CMB) tiene prohibido el medicamento. En aquel entonces los promotores del boxeador lo atribuyeron a un consumo de carne.

“Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y me molesta porque nunca me había pasado”, dijo Álvarez. Tras el escándalo fue suspendido seis meses y su segunda pelea con ‘GGG’ se pospuso.

Cuando por fin se enfrentaron, Álvarez ganó, pero su rival lo acusó de fraude: “No creo que fuera la carne. No me creo sus historias de la carne contaminada. Expertos determinaron que era dopaje, no carne contaminada. No se puede negar que hay marcas de pinchazos en sus manos y sus brazos por las marcas de inyecciones”, dijo al llegar a la ciudad estadounidense.