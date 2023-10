¿Por qué los Dallas Cowboys son el equipo más valioso de la NFL?

Es casi demasiado directo. Un padre poderoso, controvertido, más grande que la vida. Una hermana, dos hermanos y un imperio empresarial famoso, los Vaqueros de Dallas, en todo el mundo.

Pero no son los Roys ficticios de la serie de HBO, sino los Jones de la vida real. “De hecho, fui a uno de los estrenos de Succession, me acerqué a Shiv y le dije: ‘No me conoces de nada, pero yo soy tú’”, cuenta Charlotte Jones, hija del propietario de los Dallas Cowboys, Jerry Jones. “Y su respuesta fue: ‘¡Oh, Señor, espero que no!”.

En el episodio de estreno de la serie Power Players de Bloomberg Originals, Charlotte Jones ofrece una mirada al interior del imperio de 9 mil millones de dólares (156 mil 770 millones de pesos mexicanos) que ha construido en torno al ‘Equipo de América’ y su famosa (o infame si eres fan de los Giants o los Jets) estrella azul.

Los Vaqueros de Dallas son la franquicia de mayor valor de la NFL, pero que tiene casi 30 años sin siquiera llegar al Super Bowl. (Foto: EFE)

¿Quiénes son los Jones, propietarios de los Dallas Cowboys?

Mientras Logan Roy y su familia pasaban cuatro temporadas intentando aferrarse al poder, la familia Jones posiblemente no tenga de qué preocuparse. Eso se debe en gran parte a Charlotte Jones, cuya gestión de la marca Dallas Cowboys ha contribuido a convertir la franquicia en la más valiosa del mundo.

En unos días de agosto de calor récord en Dallas, Jones explica a los espectadores los argumentos comerciales a favor de la marca global Cowboys. El AT&T Stadium de Arlington en Texas, de mil 300 millones de dólares, con su megapantalla sobre las gradas y su megalotipo en el techo, es el monumento más evidente a la ambición de la familia Jones.

Charlotte Jones es una de las encargadas de la gestión de los Dallas Cowboys. (Foto: Bloomberg / Lauren Justice)

Es el lugar al que acude el dinero tejano a hacer negocios los días de partido, a cenar y a ver a los Cowboys, en su mayoría buenos, desde la asombrosa cifra de 380 suites de lujo, unas 100 más que en cualquier otro estadio.

Jones, sus hermanos y su padre reinan en el campo, deleitándose con su celebridad y su capacidad para conectar con la élite empresarial. “Poder traerlos con clientes selectos, invitados o familiares, para que se hagan una foto con Jerry cerca de la acción, es algo que no ocurre en ningún otro sitio”, afirma Charlotte Jones, quien admite que “probablemente nos pasamos un poco de la raya”.

Pero su mayor contribución al negocio puede que sea The Star, un campus de 91 acres en Frisco, Texas, dedicado exclusivamente a los Cowboys. A partes iguales, sede del equipo, centro de entrenamiento, parque de oficinas y sueño de los vaqueros, se completa con trofeos y anillos del Super Bowl expuestos en el vestíbulo principal.

Los Vaqueros de Dallas continúan con sus esfuerzos en la NFL. (Foto: EFE)

Las empresas celebran reuniones con vistas al campo de entrenamiento y Keurig Dr. Pepper, patrocinador de los Cowboys desde hace mucho tiempo, tiene aquí su sede. Ningún otro equipo invita a sus seguidores y vecinos a comprar, cenar y trabajar tan cerca.

Dada la audacia del proyecto, aun en expansión, puede sorprender a algunos observadores veteranos de los Cowboys saber que el Jones que necesitó más convencimiento sobre la enorme empresa fue Jerry, revela Charlotte.

¿Cómo van los Dallas Cowboys esta temporada?

Pero hay una desconexión. El éxito de su hija vendiendo la marca Cowboys se ha producido en medio de una larga sequía en el campo cuando se trata de ganarlo todo. El último anillo del Super Bowl del equipo llegó hace tres décadas.

Sin embargo, esta temporada en The Star se respira la esperanza de que lo mejor para el negocio, un campeonato, pueda estar al alcance de la mano.

Los Cowboys empezaron 2-0, arrollando a las dos franquicias neoyorquinas de la NFL, incluido un 40-0 inicial a los Giants, rivales de la NFL.

Este. Aunque las lesiones de sus estrellas y una inesperada derrota ante los Arizona Cardinals en la tercera semana mermaron esas esperanzas, los Cowboys siguen estando entre los favoritos de las apuestas para llegar al Super Bowl de Las Vegas.

“Para nosotros, cada temporada que no termina en el Super Bowl es un fracaso”, dice Jones. “No hay duda de que nuestro objetivo final y nuestro juicio del éxito es el trofeo Lombardi”.