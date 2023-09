‘OMG’: Usher dará show de medio tiempo en el Super Bowl LVIII

“¡This is for you, you, my number one!”, los organizadores del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVIII, Apple Music, anunciaron que el cantante principal del evento será el rapero Usher.

El año pasado, por primera vez desde 2007, la empresa de Pepsi no fue el patrocinador del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. En cambio, fue Apple Music quien se encargó de presentar el show que dio Rihanna en el que anunció su segundo embarazo.

Por medio de un comunicado en sus plataformas y redes sociales, Apple Music confirmó lo siguiente:

“Usher es oficialmente la cabeza de cartel del Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show. Empieza a prepararte añadiendo previamente su nuevo álbum y saltando a una selección de momentos destacados de su carrera y listas de reproducción de los artistas”.

El rapero estadounidense es reconocido por algunos sencillos como: ‘Yeah!’, ‘OMG’, ‘I Don’t Mind’, entre otros.

“Es el honor de mi vida añadir a mi lista sueños una exhibición en el Super Bowl. Estoy ansioso por ofrecer un espectáculo distinto a todo lo que hayan visto de mí antes. Gracias a mis seguidores y a todos quienes hicieron posible esta oportunidad”, comentó Usher en declaraciones facilitadas por la NFL.

Apple Music confirmó a Usher como el artista del próximo Super Bow. (Foto: Twitter / @AppleMusic)

¿Quién es Usher?

Usher Terry Raymond, quien es conocido solamente por su nombre, es originario de Dallas, Texas en Estados Unidos y nació en 1978.

Desde una edad muy temprana se interesó por la música, especialmente el género ‘rhythm and blues’. Incursionó profesionalmente a los 14 años con el sencillo ‘Call Me a Mack’ que forma parte de la banda sonora de la cinta Poetic Justice (1992).

Aquella canción fue un éxito que le otorgó al cantante la oportunidad de lanzar su propio álbum en 1993 llamado Usher y que contiene éxitos como ‘I’ll Make It Right’, y ‘Think of you’.

En 1997, tras haber concluido sus estudios en preparatoria, Usher estrenó su segundo álbum llamado My Way que también fue un éxito. Un año después, Usher incursionó en la industria de la actuación participando en la película de terror The Faculty (1998).

Cinco años después de su debut actoral, Usher lanzó uno de sus sencillos más famosos: ‘Yeah!’, que forma parte del álbum Confessions.

Aparte de cantar, Usher también es bailarín y actor. (Foto: Instagram / @usher)

También participó en el reality show conocido como The Voice en 2018 como uno de los jueces que decidían quienes continuaban en el programa.

Aparte de su carrera como solista, Usher ha tenido colaboraciones con otros artistas famosos como Nicki Minaj, Beyoncé, Mariah Carey, entre otros.

También destaca su labor social, ya que lleva alrededor de 24 años recaudando fondos para ayudar a las comunidades de bajos recursos con su fundación New Look Foundation.

En la actualidad, Usher continúa con sus labores dentro de la música con el estreno de su canción más reciente: ‘Good Good’.

Usher es un artista que desde los 14 años ha cantado. (Foto: Instagram / @usher)

¿Cuándo es el Super Bowl LVIII?

El Super Bowl, un evento en el que el futbol americano decide al equipo campeón de este año, celebra su quincuagésima octava edición en la ciudad de Las Vegas, Nevada en Estados Unidos.

De acuerdo con el sitio de la NFL, este evento se llevará a cabo dentro del Estadio Allegiant. Hasta el momento no se han determinado los equipos que llegaran a competir en este Super Bowl.

Se tiene previsto que el Super Bowl LVIII se lleve a cabo el próximo 11 de febrero de 2024; sin embargo, no se han dado más detalles del evento deportivo.

“Usher es un icono cuya música ha dejado una marca imborrable a nivel cultural. No podríamos estar más felices por tenerle este año”, comentó Seth Dubowsky, jefe de música de la NFL, con relación al próximo espectáculo de medio tiempo.

El Estadio Allegiant será la sede del próximo Super Bowl. (Foto: Instagram / @lvsuperbowlhc)

Con información de EFE