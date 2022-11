Mariah Carey: ¿Cuánto dinero ha ganado por su canción ‘All I want for Christmas is you’?

Mariah Carey es la artista detrás de 'All I want for Christmas is you'. (YouTube: Mariah Carey)

Todavía no terminamos Día de Muertos y en muchos lados ya nos están bombardeando con las fechas decembrinas y Navidad: adornos, pinos y música son solo algunas de las cosas que ya podemos ver y escuchar.

Si de música navideña hablamos, probablemente te vengan a la mente algunas canciones y artistas en específico, aunque a nivel mundial la más famosa podría ser ‘All I want for Christmas is you’, de Mariah, Carey, lanzada en 1994.

Y desde su lanzamiento, hace 28 años, aquella melodía no ha dejado de sonar en centros comerciales, escuelas, radio, televisión, redes sociales y los hogares de todo el mundo, convirtiéndose prácticamente en un canon dentro de la música para la época de Navidad.

Tan solo en YouTube posee más de 730 millones de visualizaciones en su video oficial -ya que hay otra versión que tiene más de 284 millones-, y más de 850 millones de reproducciones en Spotify.

Lo anterior, en términos económicos, supone una cifra nada despreciable para la cantante estadounidense, quien cada año recibe millones únicamente por esta canción.

¿Cuánto dinero gana Mariah Carey por su canción navideña?

Las ganancias de un arista por una canción se ven reflejadas básicamente por dos conceptos:

Regalías por derechos de autor y venta física de música

Número de reproducciones en plataformas digitales

Tomando esto en cuenta, y que gracias a su número de reproducciones esta canción lleva tres años seguidos en el número uno del Billboard Hot 100 durante esta época del año, le ha valido para acumular, aproximadamente, tres millones de dólares al año -más de 59 millones 155 mil pesos mexicanos al año aproximadamente-.

Un estudio realizado por The Economist señala que, desde su lanzamiento en 1994 y hasta 2021, Mariah Carey ha acumulado más de 72 millones de dólares solo por esta canción.

En Spotify, recibiría un centavo de dólar aproximadamente por cada reproducción, lo que podría parecer poco; sin embargo, si se toman en cuenta el número de reproducciones que poseen, la suma aumenta considerablemente.

Y tú, ¿ya estas listo para la época de ‘All I want for Christmas is you’?