Super Bowl 2023: Los shows de medio tiempo más criticados en la historia

La contienda entre los Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs determinará que equipo se coronará como el nuevo campeón del Super Bowl LVII. Como es costumbre, el evento deportivo de este año tendrá un espectáculo de medio tiempo, cuya protagonista en 2023 será Rihanna.

A pesar de que aún no se tiene información confirmada sobre las canciones o invitados especiales que tendrá la intérprete, los fanáticos se encuentran con altas expectativas de su regreso. La cantante originaria de Barbados tuvo su último concierto en 2016 para celebrar el éxito de su álbum Anti (2016).

El Super Bowl 2023 se llevará a cabo el próximo 12 de febrero, a las 17:30 horas (tiempo de México) en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

Se espera que el espectáculo de medio tiempo de Rihanna sea igual de memorable que el que dieron Shakira y Jennifer López en 2020. A pesar de ser uno de los shows televisados más vistos, existen algunos que han sido criticados.

El incidente de Justin Timberlake y Janet Jackson

En 2004, se celebró el Super Bowl XXXVIII que puso a los Carolina Panthers contra los Patriots en un partido que sigue siendo recordado hasta el día de hoy por un incidente durante el espectáculo de medio tiempo.

El show de medio tiempo de aquel Super Bowl fue protagonizado por la cantante Janet Jackson, intérprete de ‘That’s The Way Loves Goes’, y a Justin Timberlake.

Todo parecía ir correctamente durante su presentación, que se caracterizo por el uso de poca luz y vestuarios oscuros, pero un segundo antes de terminar de cantar ‘Rock your body’, el cantante arrancó parte del atuendo de Janet Jackson dejando al descubierto parte de su pecho en la transmisión en vivo.

Janet Jackson y Justin Timberlake protagonizaron uno de los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl más polémicos. (Foto: Especial)

El escándalo escaló a tal punto que Justin Timberlake, a través la empresa musical MTV, lanzó una disculpa por la situación y catalogó al evento como un “mal funcionamiento de vestuario”.

“Lamento si alguien se sintió ofendido por el mal funcionamiento del vestuario durante el medio tiempo del Super Bowl”, puntualizó el cantante.

¿Indiana Jones en el Super Bowl?

El medio tiempo del Super Bowl XXIX es algo que los fanáticos del deporte recuerdan por ser una mezcla entre las canciones del momento y la franquicia de Indiana Jones.

El evento comenzó con un breve fragmento de las aventuras del personaje Indiana Jones, que no fue interpretado por Harrison Ford durante el medio tiempo, antes de seguir con la presentación artística de Patti Labelle.

Un medio tiempo del Super Bowl fue con temática de Indiana Jones. (Foto: Especial)

El concierto continúo con algunas de las canciones de la música y culminó con un doble del personaje de Harrison Ford sosteniendo un trofeo.

The New Kids on The Block 1991

Durante la década de los años noventa, la agrupación The New Kids on The Block eran bastante populares en Estados Unidos. Así que durante el medio tiempo del Super Bowl XXV, evento que puso a jugar a los Buffalo Bills vs Los Giants.

En aquella ocasión el medio tiempo solamente duró tres minutos y era la primera presentación de escala internacional de los New Kids on The Block. Sin embargo, solamente tocaron el sencillo de ‘Step by Step’ y ‘This one is for the children’, cuyo ritmo no encantó por tratarse de una balada lenta.

The New Kids on The Block fueron protagonistas del medio tiempo del Super Bowl en 1991. (Foto: Especial)

Después de la breve intervención el medio tiempo fue acaparado por una de las canciones de Disney, ‘It’s a Small World After All’.

¿Elvis en el Super Bowl?

Elvis Presley, apodado el ‘rey del rock’, perdió la vida en 1977. Sin embargo, durante el medio tiempo del Super Bowl XXIII, un imitador tomó su lugar para cantar y hacer trucos de magia.

El evento deportivo se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium y durante su medio tiempo presentó un breve espectáculo de un individuo apodado como Elvis Presto. Un imitador que no tocó ninguna de las canciones del ‘rey del rock’ y realizó una dinámica con las bailarines del Super Bowl.

Un imitador de Elvis Presley protagonizó un show del Super Bowl. (Foto: Especial)

El breve concierto, que duró alrededor de 10 minutos, contaba con varios bailarines disfrazados con prendas de la década de los años cincuenta. A pesar de ello, cada uno estaba bailando a su propio ritmo y sin coordinación.